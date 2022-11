Puolitoista vuotta sitten Huuhkajien ottelussa sydänpysähdyksen saanut Christian Eriksenin tavoite toteutui Qatarissa, mutta unelma on vielä jäljellä.

Puolitoista vuotta sitten tuskin kukaan uskoi, että Tanskan jalkapallomaajoukkueen tähtipelaaja Christian Eriksen jatkaisi peliuraansa. Eriksen sydänpysähdyksestä kesken EM-ottelun Suomea vastaan tuli EM-turnauksen ja EM-turnaushistorian yksi dramaattisimmista tapahtumista. Sillä hetkellä toiveena oli, että hän jäisi eloon, ja tuskin kukaan mietti hänen uransa jatkoa.

529 päivää myöhemmin Eriksen asteli Tanskan avauskokoonpanon mukana Tanskan MM-turnauksen avausotteluun Tunisiaa vastaan Education City -stadionilla. Eriksenin toipumistarina sai sen päätöksen, jonka hän halusikin. Tosin tarina on muutoin vielä kesken.

”Unelmoimme jostain suuresta”, hän sanoi The Guardianin mukaan pari päivää ennen avausottelua.

Tanskan avausottelu päättyi maalittomana Tunisiaa vastaan. Hyvin puolustanutta Tunisiaa vastaan Tanskan hyvät maalipaikat jäivät vain pariin maalintekotilanteeseen.

Nyt Tanskan pitää saada tarvittava voitto ja pisteet jatkoon pääsyä varten otteluista Australiaa ja Ranskaa vastaan.

Tunisian puolustaja Ali Abdi (vas.) yritti pysäyttää karkuun juossutta Erikseniä.

” ”Kun tulin tajuihini, minulla oli vaikeuksia hengittämiseni kanssa.”

Eriksenin sydänpysähdyksestä ja hänen toipumistarinastaan on tullut yksi jalkapallon seuratuimmista tarinoista puolentoista viime vuoden aikana.

Hän kertoi tämän vuoden alussa Tanskan yleisradion haastattelussa, mitä hän muisti tuupertumisestaan Parkenin stadionilla.

”Muistan, että pallo osui sääreeni. Tunsin pienen krampin pohkeessani. Ja sitten menetin tajuntani”, Eriksen sanoi.

Tajuttomuudestaan hän ei muistanut mitään.

”En muista siitä mitään. Kun tulin tajuihini, minulla oli vaikeuksia hengittämiseni kanssa. Aloitin hengittämisen silmät suljettuina.”

”Sitten hitaasti rupesin näkemään ihmisiä ympärilläni. Kuulin heidän äänensä. Lääkärimme sanoi, että ’hän on 30-vuotias’. Korjasin häntä saman tien ja sanoin, että olen 29-vuotias ja nyt rauhoittukaa.”

Christian Eriksen puhkoo jälleen loistavilla syötöillään vastustajien puolustuslinjoja maaotteluissa.

” ”En pelkää, että se toistuisi.”

Eriksen ei myöntänyt haastattelussa, että sydänpysähdyksestä olisi jäänyt syvempää pelkoa.

”En pelkää, että se toistuisi. Alkuun olin varovainen sen suhteen, mitä sydämeni kestäisi sen jälkeen. Minut on testattu ja todettu, että kaikki on hyvin. Joten en ole peloissani, että se tapahtuisi uudestaan.”

”Minun pitää saada ihmisten päästä pois ajatus siitä, että tuupertuisin uudestaan. Niin ei käy.”

Sydänpysähdyksensä jälkeen Eriksenin sopimus Serie A -seura Internazionalen kanssa purettiin. Italiassa uran jatkuminen ei ollut mahdollista, sillä hänelle asennettiin sydäntahdistin, eikä Serie A:ssa saanut pelata sen asentamisen jälkeen.

Haastattelussa Eriksen myös kertoi suuresta tavoitteestaan.

”Tavoitteeni on pelata Qatarin MM-kisoissa. Haluan pelata. Se on ollut ajatukseni koko ajan. Se on tavoitteeni, unelmani.”

”Fyysisesti olen huippukunnossa. Aion pelata ja todistaa, että olen taas samalla tasolla.”

Viikko tuon haastattelun julkaisun jälkeen Eriksen solmi loppukauden mittaisen pelaajasopimuksen Valioliiga-seura Brentfordin kanssa.

”Päädyin tilanteeseen, jossa olin ilman seuraa. Minun piti tehdä paljon testejä, jotta sain lääkäreiltä luvan pelata. Minulla oli hyvä tunne Brentfordista päävalmentaja Thomas Frankin kanssa käymieni keskusteluiden jälkeen, ja Lontoo on hyvä paikka perheelleni. Tämä oli paras vaihtoehto”, Eriksen sanoi Brentfordin haastattelussa.

Tanskalainen Thomas Frank oli Eriksenin valmentaja alle 17-vuotiaiden maajoukkueessa, joten Brentford oli ilmeisen turvallinen paikka Eriksenille aloittaa pelaaminen uudestaan yli puolen vuoden tauon jälkeen.

Eriksen osoitti kevätkauden aikana, että hän on yhtä hyvässä kunnossa kuin aiemmin. Keskikastin joukkue vaihtui heinäkuussa Manchester Unitediin, joka teki kolmen vuoden sopimuksen tanskalaisen pelintekijän kanssa.

Erikseniltä jäi toipumisjaksonsa aikana kaksitoista maaottelua väliin, eikä hän ollut mukana MM-karsinnoissa, kun Tanska voitti ylivoimaisesti karsintalohkonsa.

Eriksen palasi maajoukkueeseen tämän vuoden maaliskuun 26. päivä, kun hän pelasi toisen jakson maaottelussa Hollantia vastaan Amsterdamissa. Eriksen ehti olla vain toista minuuttia kentällä, kun hän teki maajoukkueuransa 37:nnen maalinsa.

Tanska hävisi Hollannille maalein 2–4, mutta ottelu viimeistään vahvisti, että Eriksenillä olisi tulevaisuus Tanskan maajoukkueessa. Paluunsa jälkeen Eriksen on ollut Tanskan maajoukkueessa yhtä suuressa roolissa kuin ennen sydänpysähdystään.

Enää hän ei ehkä pelaa yhtä laajalla säteellä kentällä kuin nuorukaisena Ajaxin tai Tottenhamin vuosina, mutta Tanskan joukkueessa hän on edelleen paras pelaaja, joka antaa lähes kaikki erikoistilanteet. Niin hän teki myös MM-kisojen avausottelussa Tunisiaa vastaan.

Parikymmentä minuuttia ennen ottelun loppua Eriksen pääsi keskikaistalta laukomaan kohti maalia, mutta Tunisian maalivahti torjui hyvin laukauksen.

Tiistaina julkaistussa Unisportin tekemässä haastattelussa Eriksen kertoi hieman ennen kisoja, millaisen matkan hän on tehnyt kisoja kohti.

”Se on ollut pitkä. Ehkä jälkikäteen näen sen kuin vanhempainvapaana, jonka aikana sain olla puoli vuotta lasten kanssa. Tietenkin olen joutunut odottamaan paljon. Kaikki meni lopulta hyvin.”