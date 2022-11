Supermarketketjun mitta tuli täyteen Saksan jalkapallomaajoukkueen kanssa.

Suuri supermarketketju Rewe on päättänyt lopettaa yhteistyönsä Saksan jalkapallomaajoukkueen kanssa, kertoo Der Spiegel -lehti.

Lehden mukaan Rewen tyly vetäytyminen on seurausta One Love -käsivarsinauhoihin liittyvistä kiistoista MM-kisoissa. Seitsemän eurooppalaisen maajoukkueen kapteenit olisivat halunneet pitää käsivarressaan One Love-nauhaa, mutta Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa esti sen.

Nauhassa on sateenkaari, joka symboloi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

One Love -nauha kuvattuna Englannin Harry Kanen käsivarressa syyskuussa.

Rewe on tuohtunut Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan toimiin ylipäätään. Esimerkiksi Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon, 52, kohutut puheet MM-kisojen yhteydessä ovat herättäneet paheksuntaa.

Der Spiegel tosin tietää kertoa, että Rewe oli ilmoittanut Saksan jalkapalloliitolle jo lokakuussa, että se ei aio jatkaa yhteistyötään maajoukkueen kanssa.

Saksa on MM-kisojen E-alkulohkossa, jossa pelaavat myös Espanja, Costa Rica ja Japani.