Muutama vuosi vankilassa, ruoskituksi joutuminen tai jopa kuolemantuomio ovat rangaistuksia, joiden pelossa seksuaalivähemmistöt joutuvat elämään jalkapallon MM-kisoja isännöivässä Qatarissa.

Qatarin suvaitsemattomuus on näkynyt karulla tavalla koko maailmalle heti kisojen alussa. Kaksinaamaisella maalla ei ole aikomustakaan täyttää Kansainväliselle jalkapalloliitolle Fifalle antamiaan lupauksia.

Qatar on aiemmin kertonut sallivansa seksuaalivähemmistöjä tukevat symbolit, mutta totuus on ollut toinen. Seitsemän eurooppalaismaata luopui One Love -kapteeninnauhasta Fifan uhkailun jälkeen.

Myös Belgian kakkospaita on ollut Fifan hampaissa, ja katsojilta on takavarikoitu sateenkaarituotteita. Brittilehti The Guardian selvitti jo kesällä, ettei Qatar takaa turvallisia kisoja seksuaalivähemmistöille.

”Kisojen myöntäminen Qatarille on ollut alun perin iso virhe”, valtakunnallisen Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo kertoo.

”Siellä on mittavia ihmisoikeusongelmia, joista osa liittyy naisten oikeuksiin, osa sateenkaari-ihmisten tilanteeseen ja osa itse kisojen järjestelyyn ja työntekijöiden asemaan.”

Fifa julistaa ihmisoikeuksien kuuluvan toimintansa ytimeen. Kauniit sanat ihmisoikeusvaatimusten sisällyttämisestä arvokisojen hakuprosesseihin tai kisaisäntien valintaan ovat pelkkiä kirjaimia paperilla.

”Fifan toiminta on vaikuttanut ihmisoikeuksista piittaamattomalta”, Tarjamo sanoo ja kokee lajin kattojärjestön asettavan sateenkaariurheilijansa vaikeaan tilanteeseen.

Sekä Fifan että kisaorganisaation edustajat ovat tehneet kaikkensa antaakseen itsestään hölmön kuvan. Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino kertoi kisojen alla tuntevansa itsensä homoksi ja väitti tietävänsä, miltä sorrettuna oleminen tuntuu, koska häntä on kiusattu punaisten hiusten ja pisamien takia.

Kisojen lähettiläänä toimiva entinen jalkapalloilija Khalid Salman puolestaan kertoi homoseksuaalisuuden olevan vaurio aivoissa.

Sateenkaarijärjestöt ovat Tarjamon mukaan käyneet keskusteluja Fifan ja kisajärjestäjien kanssa muun muassa sateenkaari-ihmisten oikeuksista ja tuoneet esille toimia, joita asioiden parantaminen vaatii.

”Fifa on hyvin tietoinen näistä [ihmisoikeus]loukkauksista. Tässä on selkeästi ollut tärkeämpää järjestää hienot kisat kuin edistää ihmisoikeuksia”, Tarjamo näkee.

Englannin Harry Kane sekä kuuden muun eurooppalaisen maan kapteenit eivät käytä MM-kisoissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukevaa One Love -kapteeninnauhaa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan painostuksen seurauksena.

Tarjamo uskoo Qatarin MM-kisojen jäävän häpeätahraksi Fifan historiassa. Hän sanoo suoraan, ettei järjestäjien vakuuttelut siitä, ettei sateenkaari-ihmisiä pidätetä tai häiritä, ole mikään ihmisoikeusteko.

”Se pikemminkin vahvistaa sen huonon tilanteen, mikä siellä on, jos pitää tämmöisiä poikkeuksia luoda”, hän perustelee.

”Minkäänlaista elettä siitä, että Qatar tulisi muuttamaan lainsäädäntöä tai parantamaan esimerkiksi sateenkaari-ihmisten asemaa, ei ole tullut. Näiden kisojen ihmisoikeusrekordi on aika synkkä, ja sitä on vaikea muuttaa miksikään muuksi.”

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan MM-kisoihin osallistuu kahdeksan maata, joissa samaa sukupuolta olevien suhteet ovat laittomia. Se on neljäsosa kaikista kisoissa mukana olevista 32 maasta.

Ongelmallisimmat maat ovat Qatarin lisäksi Iran ja Saudi-Arabia, joissa homoja uhkaa pahimmillaan kuolemantuomio. Ghanassa, Kamerunissa, Marokossa, Senegalissa ja Tunisiassa odottaa ”vain” vankila.

”On epäselvää, voisiko Qatarin Šaria-tuomioistuimissa langettaa kuolemantuomion. Näitä ei ole raportoitu, mutta oikeudellisesti ei ole selvää, voisiko näin tapahtua”, Tarjamo kertoo.

” ”Näiden kisojen ihmisoikeusrekordi on aika synkkä, ja sitä on vaikea muuttaa miksikään muuksi.”

Homoilla on joka tapauksessa karmeat oltavat Qatarissa.

The Guardian kertoi juuri kisojen alla, että Qatar ei pahoinpitele homoseksuaaleja, jos he auttavat viranomaisia jäljittämään muita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä.

”Qatarissa seurataan esimerkiksi verkkoseurannan kautta niitä, jotka voisivat olla sateenkaari-ihmisiä. Ihmisiä pidätetään summittaisesti ja pidetään pidätettynä ilman syytettä”, Tarjamo kertoo.

”Poliisin hallussa olevat sateenkaari-ihmiset ovat tulleet toistuvasti pahoinpidellyiksi ja kokeneet seksuaalista häirintää. Viranomaisten vaino on hyvin laajaa, ja nämä ovat vakavia ihmisoikeusloukkauksia.”

Qatarilainen lääkäri ja homoseksuaalien oikeuksien puolesta kampanjoiva Nasser Mohamed kertoi The Guardianille, etteivät useimmat qatarilaiset homot tiedä toisistaan. Se on turvallisempaa.

”Tiedämme, että tätä tapahtuu maissa, joissa on kielteistä, kriminalisoivaa lainsäädäntöä ja hyvin kielteinen asenneilmapiiri. Ihmisiä saatetaan painostaa ilmiantamaan muita: se on tapa, jolla pyritään estämään sateenkaariyhteisöjen synty”, Tarjamo kertoo.

” ”Poliisin hallussa olevat sateenkaari-ihmiset ovat tulleet toistuvasti pahoinpidellyiksi ja kokeneet seksuaalista häirintää.”

Los Angeles Timesin urheilutoimittaja Kevin Baxter pukeutui sateenkaarimaskiin Qatarin MM-kisojen mediakeskuksessa päivää ennen kisojen alkua.

Homofobia on viety Qatarissa äärimmäisiin mittoihin. Human Rights Watch kertoi jo vuosia sitten, kuinka The New York Timesin Dohan-painoksista on sensuroitu seksuaalivähemmistöjä käsitteleviä artikkeleja.

Näissä tapauksissa artikkelin paikalla on tyhjä kohta sekä teksti, jossa mainitaan artikkelin poistosta.

Saudi-Arabia on kiinnostunut isännöimään vuoden 2030 MM-jalkapalloa yhdessä Egyptin ja Kreikan kanssa. Tarjamo ei lämpene ajatukselle toisista kisoista ihmisoikeuksia polkevassa aavikkovaltiossa.

”Se ei kuulosta kauhean hyvältä. Toivottavasti siinä haussa ollaan hereillä ja ollaan jo ennalta pohdittu, mihin maihin kisoja myönnetään ja minkälaisia edellytyksiä ihmisoikeustilanteeseen liittyy.”

Tarjamo kokee taloudellisten intressien menevän usein kaiken muun edelle. Kisaisännyys ei juuri näytä muuttavan politiikkaa vaan ennemmin pönkittävän totalitaarisia valtioita, kuten Venäjää.

”Ehkä kisojen myöntäminen ei ole se tapa, jolla ihmisoikeustilanteita saadaan parannettua. Yksittäiset urheilijat, jotka uskaltavat nostaa asioita esille, ovat tuoneet vähän toivoa. Se on loistavaa, että näin tapahtuu, mutta vastuun ei pitäisi olla heillä”, Tarjamo sanoo kääntäen katseensa järjestöjen ja lajiliittojen suuntaan.

