Qatarin MM-nurmilla on pelattu aiempaa enemmän lisäaikaminuutteja.

Jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa on nähty ihmetyksen aiheita niin kentällä kuin sen ulkopuolella, ja yksi peliin liittyvä asia on otteluiden kesto.

MM-turnauksessa on pelattu harvinaisen pitkiä otteluita, ja moni ottelu on kestänyt yli 100 minuuttia, kun varsinaisen peliajan pituus on 90 minuuttia.

Tilastopalvelu Optan mukaan Qatarissa oli maanantai-iltaan mennessä nähty MM-historian neljä pisintä puoliaikaa.

Annetulle lisäajalle löytyy selitys entisen huippuerotuomarin Pierluigi Collinan kommenteista.

Collina toimii nykyään Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan erotuomarikomitean johtajana, ja hän kertoi urheilukanava ESPN:lle MM-otteluiden lisäaikakäytännöistä.

Hän kertoo, että tarkoituksena on yrittää vähentää ajanpeluuta seuraamalla sitä tarkemmin ja lisäämällä ajanpeluuseen käytetty aika ottelun kokonaiskestoon.

Collina on työskennellyt ajanpeluun ja lisäajan parissa, ja hän haluaa tehdä eron ajanpeluun ja sen välillä, kun aikaa kuluu normaaleissa peliin kuuluvissa tilanteissa.

Hän näkee, että monta minuuttia joka ottelussa hukataan muun muassa sivurajaheittoihin ja maalipotkuihin.

”Jos ottelussa tehdään kolme maalia yhdellä puoliajalla, ja yhden maalin juhlintaan menee puolitoista minuuttia, niin kolmen maalin juhlintaan menee käytännössä jo 5–6 minuuttia”, Collina pohtii.

Lisäaikaa laskettiin Collinan mukaan aiempaa tarkemmin jo Venäjän MM-kisoissa vuonna 2018, ja Qatarin kisoissa työ jatkuu.

Muun muassa videotarkistusten viemä aika mitataan hyvin tarkasti ja lisätään ottelun kokonaiskestoon. Ajanotosta vastaa yksi VAR-videotarkistushuoneen tuomareista.

Kokonaislaskelma lisäajasta tulee kentän laidalla olevalta neljänneltä erotuomarilta.

”Neljäs erotuomari ehdottaa lisäajan määrää, ja ottelun erotuomari tekee päätöksen.”

Loukkaantumisten, maalijuhlinnan ja muiden viivästysten ja pelikatkojen aiempaa tarkempi mittaaminen tarkoittaa sitä, että pelaajien ja kannattajien kannattaa varautua pitkiin otteluihin jatkossakin.