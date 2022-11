New York Rangers haki vierasvoiton Los Angelesista jääkiekkoliiga NHL:ssä.

Ennen jääkiekon NHL-kauden alkua Kaapo Kakko myönsi, että tehoja täytyisi tulla lisää.

Kakon kauden neljäs maali tuli, kun New York Rangers haki 5–3-vierasvoiton Los Angelesin Crypto.com-areenasta. Vanha Staples centre on historiaa.

Maalillaan Kakko vei Rangersin 3–2-johtoon toisen erän lopussa. Ylivoimalla Kakon rooli oli seistä niin lähellä maalia kuin säännöt sallivat. Se kannatti. Filip Chytilin laukoma kiekko pyörähti suoraan Kakon eteen ja siitä mailan kautta maaliin.

Meneillään on Kakon, 21, neljäs kausi NHL:ssä, ja jokainen on ollut enemmän tai vähemmän repaleinen. Loukkaantumisia on riittänyt.

Kakko latoi ensimmäisellä kaudellaan 2019–2020 kymmenen maalia. Sen jälkeen hän ei ole päässyt kaksinumeroisiin lukuihin.

Jos tämä kausi sujuisi ilman suuria katkoja, voisi Kakko rikkoa avauskauden ennätyksensä.

Vaikka Kakolla on neljäs kausi menossa, on hän yhä kolmanneksi nuorin suomalainen, joka on tällä kaudella pelannut NHL:ssä. Puolustaja Ville Heinola on vain kuukauden nuorempi, mutta pelannut vasta yhden ottelun syksyn aikana.

Kakko on syntynyt helmikuussa 2001 ja nuorin suomalainen Anton Lundell lokakuussa samana vuonna.

Lundell pelasi erinomaisen tulokaskauden, mutta vaikeaa hänellekin on maalinteko tällä kaudella. Osumia on koossa vasta yksi.

Kaikkiaan suomalaispelaajien maalijuhlat ovat jääneet hyvin rajoitetuiksi ja pienelle ryhmälle. Coloradon Mikko Rantanen puskee tehoja illasta toiseen, maaleja on koossa 11.

Carolinan Sebastian Aho on tehnyt yhdeksän ja Dallasin Roope Hintz kahdeksan maalia. Rantasen seurakaverin Artturi Lehkosen kuusi maalia ovat takuutyötä, mutta Floridan Eetu Luostarisen kuusi osumaa positiivinen uutinen.

Floridan kapteeni Aleksander Barkov pelaa mahtiminuutteja illasta toiseen, mutta on tehnyt vain neljä maalia eli saman verran kuin Kakko paljon pienemmällä vastuulla.

