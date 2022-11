Ronaldo on imagoltaan ärsyttävä kukkopoika, toisin kuin toinen suuri jalkapalloilija Lionel Messi, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Maailman seuratuimman urheilijan liikkeet herättävät suurta kiinnostusta ja intohimojakin. Cristiano Ronaldo (502 miljoonaa seuraajaa Instagramissa) jatkaa uraansa muualla kuin Manchester Unitedissa, ja siitä nousi tiistai-iltana valtava pöhinä, joka jatkuu vielä pitkään ja ainakin siihen asti, kunnes uusi seura on tiedossa.

Lue lisää: Manchester United vahvisti: Cristiano Ronaldon sopimus on purettu

Kun Ronaldo tekee jotain, se jakaa jalkapallofanit selkeästi kahteen ryhmään – vastaan ja puolesta. Ronaldon enemmän tai vähemmän äkkilähtö Unitedista on herättänyt vahvasti kriittisiä kommentteja.

Ylimielinen, vain itseään ajatteleva, muita syyllistävä, ärsyttävä.

Nämä ovat määreitä, jotka nyt yhdistyvät Ronaldoon. Lopulliset niitit olivat kieltäytyminen tulemaan vaihdosta kentälle ja etenkin tv-haastattelu, jossa Ronaldo löysi syyllisiä kaikista muista paitsi itsestään.

Olisiko Ronaldolta löytynyt myös itsekritiikkiä? Se jää arvailujen varaan, sillä häntä haastatellut Piers Morgan ei esittänyt hankalia kysymyksiä ja fanittaa Ronaldoa täysin kritiikittä – siitä huolimatta, että Morgan on Arsenalin kannattaja.

Manchester Unitedin entinen puolustaja Rio Ferdinand taisi kiteyttää Ronaldon lähdön ytimekkäimmin: ”Molempien parhaaksi.”

Ronaldo on imagoltaan ärsyttävä kukkopoika, toisin kuin toinen suuri jalkapalloilija Lionel Messi. Argentiinalainen on sympaattinen, eikä juuri ketään näytä häiritsevän, että hän saa palkkansa Qatarista (PSG on qatarilaisomistuksessa) ja että hän on Saudi-Arabian MM-hankkeen lähettiläs.

Kun Ylen kisastudiossa kysyttiin Messin Qatar-kytköksistä, Argentiinan ja Messin kannattaja, mainio jalkapalloasiantuntija Erkka V. Lehtolakin lähinnä totesi, että Messi on lojaali omaa työnantajaansa kohtaan, joten hän ei kritisoi esimerkiksi Qatarin ihmisoikeuksia.

Messiltä ei myöskään kysytä ”ikäviä” kysymyksiä mediatilaisuuksissa. Tuoreinkin mediatilaisuus oli enemmänkin fanitapaaminen, jossa aplodit johdattivat pelaajan pois kameroiden edestä.

Näinhän se on, kukapa omaa työnantajaansa arvostelisi samaan tapaan kuin Ronaldo. Samalla voi tietysti kysyä, miksi maailman parhaan tai toiseksi parhaan jalkapalloilijan pitää aina mennä sinne, missä maksetaan parhaiten. Rahaa on jo valmiiksi niin paljon, että tavallinen futisfani ei voi käsittää.

Tosin rahaa pitäisi olla vielä enemmän: sitähän on yritetty haalia myös verovilpillä, josta pelaajat itse eivät, tietenkään, ole olleet tietoisia.

Missä Ronaldo seuraavaksi jatkaa uraansa? Siitäkin on vihjailtu, että jos Portugali voittaa MM-kultaa, Ronaldo saattaa lopettaa uransa. Espanjalainen urheilulehti Marca yhdisti Ronaldon jo Saudi-Arabiaan ja sitä kautta Newcastleen tai saudiarabialaiseen Al-Nassriin.

Siinähän olisi koko nykyjalkapallon koko kuva: Messi Qatarin ja Ronaldo Saudi-Arabian rahasäkin päällä. Messi tosin on parempi urheilupesussa kiiltokuvamaisen maineensa takia.