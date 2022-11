Minetit voitti vuosi sitten maailmanmestaruuden joukkuevoimistelussa Helsingissä pidetyissä kisoissa, mutta taustalla kuohui.

MM-kisojen tuomariston epäiltiin manipuloineen finaalipisteitä tavalla, jolla se sai haluamansa joukkueet tiettyyn järjestykseen.

Minettien voittoa ei asetettu kyseenalaiseksi. Sen sijaan neljänneksi jääneen espoolaisen OVO Teamin päävalmentaja Anneli Laine-Näätänen kyseenalaisti venäläisen ja bulgarialaisen tuomarin toiminnan:

”Tuomarit voivat antaa mitä pisteitä vain saamatta sanktiota”, Laine-Näätänen sanoi vuosi sitten MM-kisojen jälkeen HS:lle.

Lue lisää: HS selvitti: Joukkue­voimistelun MM-kisoissa Helsingissä tuomari­skandaalin ainekset – Vietiinkö Suomelta toinen mitali?

Miten tilanne on vuodessa muuttunut?

”Mennään ihan samassa. Tuomarointia ei ole lisätty eikä ole videotarkastusta, vaikka se olisi urheilijan oikeusturvan ja motivaation kannalta välttämätöntä. Harmittaa ihan sikana”, Laine-Näätänen sanoo.

Hän on lähdössä jälleen joukkueensa kanssa MM-kisoihin, jotka pidetään lauantaina ja sunnuntaina Itävallassa.

Venäläiset ja valkovenäläiset joukkueet eivät saa kilpailla kansainvälisissä kisoissa. Tiettävästi MM-kisoissa ei ole venäläisiä tuomareitakaan.

”Se ei silti estä pistemanipulaatiota. Tuomarit voivat vetää kotiin päin, mutta se on vain minun mielipiteeni. On harmi, jos tuomarointiin ei ole tulossa muutosta”, Laine-Näätänen sanoo.

Kokenut joukkuevoimistelijavalmentaja ja koreografi toivoo lajiin samanlaista videotarkastusta kuin muodostelmaluistelussa.

”Sieltä voisi hakea joukkuevoimisteluun vastaavaa sapluunaa. Videon voisi tarkistaa vaikka jälkikäteen ja antaa tuomareille jälkikäteen varoituksen. Olen puhunut asiasta pitkään. Yksittäinen valmentaja on aika kädetön.”

Laine-Näätänen kääntää katseensa Suomen voimisteluliittoon, jotta se puuttuisi asiaan.

”On päättäjien vastuulla, että asiaa vietäisiin eteenpäin. Vuosi sitten sanottiin, että tehdään jotain, muttei ole tapahtunut mitään. Videolta olisi helppo tarkistaa tekniset yksityiskohdat. Se olisi nykyaikaa, kuten monessa muussakin lajissa.”

OVO Teamin valmentaja Anneli Laine-Näätänen.

Voimisteluliiton toiminnanjohtaja Maria Laakso sanoo HS:lle, että videotuomarointia on pantu jo vireille.

Laakson mukaan Suomi on valmis sijoittamaan videotarkistuksen kehittämiseen viime vuoden MM-kisojen saatuja voittovaroja.

”Olemme lähteneet selvittämään asiaa, että Suomi ottaa vastuun järjestelmän kehittämisestä. Pitää saada muita maita mukaan”, Laakso sanoo.

Sääntöuudistukset ovat parhaillaan esillä Kansainvälisessä voimisteluliitossa.

”Lajille on tärkeää, että hyvä hallinto lisääntyy. Kurinpito ja vastuullisuus on saatava selkeälle tasolle. Se on monessa maassa vielä kehittämätöntä”, Laakso sanoo.

Gloria lähtee Suomen ykkösjoukkueena tämän vuoden MM-kisoissa. Joukkue esitteli MM-ohjelmansa harjoituksissa Helsingissä viime viikolla.

Viikonlopun MM-kisoissa Suomen ykkösjoukkueena on tällä kertaa Gloria, joka koostuu kolmesta seurasta (Attitude Sports, Elise ja Pakilan voimistelijat). Gloria voitti syksyllä Suomen MM-valintakisat ennen Minettejä ja OVO Teamia.

Glorian joukkue on pysynyt paljon samana kuin vuosi sitten, jolloin se ei päässyt sunnuntain finaaliin. Minettien ja OVO Teamin joukkueissa on paljon muutoksia.

”Niin käy usein, kun moni urheilija lopettaa omiin MM-kisoihin. Toivotaan, että MM-kisoissa paras joukkue voittaa ja päivän kunto ratkaisee”, Laine-Näätänen sanoo.

Minettien kultajoukkueen valmentaja Titta Heikkilä sanoo nuoren ja uuden ryhmänsä tavoittelevan mestaruutta myös tänä vuonna. Suosikiksi hän nostaa Bulgarian joukkueen, joka on samalla maajoukkue. Suomella ei ole erikseen maajoukkuetta.

”Tulee jännittävä kisa. Jos saamme puhtaan suorituksen, voimme haastaa Bulgarian. Maailman tilanne on muuttunut merkittävästi, kun venäläiset eivät ole mukana”, Heikkilä sanoo.

Minetit on OVO Teamin tapaan kolmen joukkueen yhdistelmä: Tampereen Sisu, Tanssi- ja Voimisteluseura Illusion ja Sport Club Vantaa.

Lajin tuomarointia Heikkilä pitää ”kuumana perunana.”

”Arvostelulajissa tuomarointi on aina suurennuslasin alla. Siitä ei koskaan päästä täysin eroon. Ensi vuonna säännöt muuttuvat, mutta ne eivät sinällään vaikuta tuomarointiin.”

Vuodesta 2023 alkaen tekniset ja taiteelliset pisteet nousevat 10 pisteeseen. Tänä vuonna tekniset maksipisteet ovat 6 ja taiteelliset maksimipisteet 4.

”Itse suorituksiin ei ole tulossa muutoksia.”