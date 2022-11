Ennalta arvattavuus haihtuu naisten normaalimatkoilta. Tilalle tulee uutta jännitystä, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Jussi-Pekka Reponen.

Hiihdon maailmancup alkaa perjantaina Kuusamon Rukalla muutosten merkeissä.

Sekä naisten että miesten tuloslistat ovat tällä kaudella varsin erinäköisiä mutta aivan eri syistä.

Varsinkin miesten kilpailuihin rajun muutoksen tuo se, että venäläiset ovat poissa, koska heidät on tunnetuista ja perustelluista syistä pantu jäähylle kansainvälisestä kilpailutoiminnasta.

Miesten hiihto on yksi niistä yksilölajeista, joissa venäläisten poissaolo tuntuu kaikkein eniten. Toki se tuntuu naisissakin mutta vähemmän.

Pekingin olympialaisissa Venäjän olympiakomitean urheilijat saavuttivat hiihdossa eniten mitaleita. Yhteensä 11 eli kolme enemmän kuin Norja.

Miesten maailmancupin kokonaiskilpailussa 20 parhaan joukossa oli kuusi venäläistä ja Iivo Niskasen voittamassa normaalimatkojen cupissa 16 parhaan joukossa seitsemän venäläistä.

Karkeasti voi siis sanoa, että aiemmin maailmancupissa 20 parhaan ulkopuolelle sijoittuneilla mieshiihtäjillä on nyt lähtökohtaisesti mahdollisuudet seitsemän pykälää parempiin sijoituksiin.

Naisten normaalimatkoilla palkintokorokkeella on nyt aidosti jaossa kolme paikkaa. Monella edellisellä kaudella paikkoja oli vapaana vain kaksi, koska korkein koroke oli ikään kuin korvamerkitty Norjan Therese Johaugille.

Neljän viime kauden aikana Johaug voitti Pekingin olympialaisissa sekä Seefeldin ja Oberstdorfin MM-kisoissa kaikki normaalimatkat. Maailmancupissa hän voitti paria lipsahdusta lukuun ottamatta kaikki normaalimatkojen starttinsa.

Nyt Johaug on lopettanut huippu-uransa, ja naisten normaalimatkojen kilpailut ovat paljon vähemmän ennalta arvattavia. Toisin sanoen ne ovat jännittävämpiä.

Merkittävä muutos on myös se, että naiset ja miehet kilpailevat maailmancupissa samoilla matkoilla. Sprinttien lisäksi henkilökohtaiset matkat ovat paria poikkeusta lukuun ottamatta 10 ja 20 kilometriä. Yksi kauden kiinnostavimmista osakilpailuista lienee naisten 50 kilometriä Oslon Holmenkollenilla.

Yleisön näkökulmasta pienempi muutos on se, että maailmancupin pistejakoa muutettiin. Nyt mc-pisteitä saa 50 parasta aiemman 30:n sijaan. Lisäksi kärkisijoista jaettavat pistemäärät ovat huomattavasti lähempänä toisiaan kuin ennen.

Näin Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS usuttaa urheilijoita kilpailemaan mahdollisimman paljon ja jakaa pienempiä hiihtomaita kannustaen mc-pisteitä jokaiselle jotakin -hengessä.

Nuorille hiihtäjille pääsy ensi kertaa maailmancupin pisteille on ollut tähän asti tärkeä merkkipaalu. On kuitenkin vaikea nähdä, että tämän asian merkitys on ennallaan, jos yltää mc-osakilpailussa sijalle 48 ja pääsee pisteille.