Tanskan jalkapalloliiton johtokolmikko piti keskiviikkona Qatarissa lehdistö­tilaisuuden, jossa se ampui täyslaidallisen kritiikkiä kansainvälisen jalkapallo­liiton Fifan suuntaan. Lehdistötilaisuudessa olivat läsnä Tanskan jalkapalloliiton puheenjohtaja Jesper Møller, toimitusjohtaja Jakob Jensen ja jalkapallojohtaja Peter Møller.

Lehdistötilaisuudesta raportoi tuoreeltaan Tanskan yleisradio.

Jesper Møller sanoi tanskalaisten olevan yksiselitteisesti raivoissaan Fifan toiminnasta. Tanskalaisten hiiltymisessä on kyse siitä, miten esimerkiksi tanskalaisia on estetty ilmaisemasta mielipiteitään ja käyttämästä kohuttua One Love -hihanauhaa sekä siitä, miten Fifa on kommunikoinut asiassa.

”Asiat ovat kärjistyneet viime päivinä. En ole koskaan nähnyt mitään tällaista. Tätä on mahdotonta hyväksyä. On syvästi tuomittavaa, mitä olemme kokeneet”, puheenjohtaja Jesper Møller sanoi Tanskan yleisradion seurannan mukaan.

”Reagoimme siihen.”

Toimitusjohtaja Jakob Jensen kertoi seikkaperäisesti, miten kiista hihanauhasta eteni lokakuusta alkaen. Tanska käytti seksuaalivähemmistöjä tukevaa kapteenin­nauhaa Kansojen liigassa, eikä se ollut silloin mikään ongelma. Tanskan liitto kirjoitti Fifalle syyskuussa, että joukkue aikoi käyttää hihanauhaa MM-kisoissa. Se ei kuitenkaan saanut Fifalta vastausta.

Lokakuussa Tanskan liitto osallistui kokoukseen, jossa se kysyi asiasta Fifalta, muttei saanut vastausta.

Ja sitten MM-kisoissa asia kärjistyi ennen avausottelua.

”19. marraskuuta kaikki seitsemän maata tapasivat Fifan. He halusivat rangaista sakoilla, ja me olimme valmiita maksamaan sakot”, Jensen kertoi.

”20. marraskuuta tapasimme Fifan keskustellaksemme siirtotyöntekijöistä, ja siinä kokouksessa Fifa alkoi yhtäkkiä puhua käsivarsinauhasta. Illalla alkoi kiertää huhuja siitä, että siitä saattaisi tulla keltainen kortti.”

Seuraavana päivänä Fifa teki selväksi, että hihanauhan käyttämisestä tulisi urheilu­sanktioita.

Puheenjohtaja Møller korosti, että asiaan olisi saatava selvyys.

”Saamme sen oikeusteitse. Valmistelemme sitä parhaillaan. Tarvitsemme myös poliittista selvyyttä. En todellakaan ole tyytyväinen siihen, että minua kutsutaan rasistiksi ja tekopyhäksi”, hän sanoi.

”On yksi asia, mille meidän täytyy altistua, ja toinen asia, mille meidän pelaajiemme täytyy altistua. Heidän on jätettävä pelaajamme rauhaan, tai olemme raivoissamme. Olemme nyt.”

Møller kertoi, että hihanauhojen käyttöä harkinneet seitsemän maata ovat vaihtaneet ajatuksia Fifan uhkauksien jälkeen.

”Saksa tutkii juridista vaihtoehtoa, ja tapaamme jälleen huomenna [torstaina]. Saksa ei ole mennyt suoraan [urheilun vetoomustuomioistuimen] CAS:n luokse asian kanssa. Meidän täytyy odottaa ja kuulla, miten heidän lakimiehensä sanovat.”

Puheenjohtaja Møller korosti myös sitä, että Tanska ei ole niiden maiden joukossa, jotka ovat antaneet tukensa Gianni Infantinon uudelleenvalinnalle Fifan puheen­johtajaksi. Hän lisäsi, että Tanska ei ole tehnyt kyseistä päätöstä juuri nyt.

”Olemme keskustelleet siitä pohjoismaisten liittojen kanssa.”

”Minun pitää miettiä, miten palautamme luottamuksen Fifaan. Meidän pitää arvioida, mitä on tapahtunut ja luoda uusi strategia yhdessä pohjoismaisten kollegoidemme kanssa.”

Toimitusjohtaja Jakob Jensenin mukaan tanskalaiset jatkavat arvojensa puolesta taistelemista MM-kisoissa.

”Olemme kirjoittaneet järjestelykomitealle ja Fifalle. Ihmisiä on pysäytetty stadioneiden porteilla sateenkaarivärien takia jo lukuisia kertoja. Sen pitää loppua.”

