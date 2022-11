Saksan MM-joukkueen kirvelevä tappio on kuuma puheenaihe monestakin syystä.

Takavuosien kestomenestyjä Saksa kärsi nolon tappion Qatarin MM-kisojen avausottelussaan. Tehoton ja huolimaton Saksa hävisi Japanille 1–2 E-lohkon ottelussa keskiviikkona.

Saksan joukkueessa – niin kuin monessa muussakin eurooppalaisessa joukkueessa – on puhuttu paljon One Love -käsivarsinauhoihin liittyvistä kiistoista MM-kisoissa.

Seitsemän eurooppalaisen maajoukkueen kapteenit olisivat halunneet pitää käsivarressaan One Love-nauhaa, mutta Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa esti sen.

Nauhassa on sateenkaari, joka symboloi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Ennen Japani-ottelua saksalaispelaajat peittivät käsillään suunsa. Se oli ele, jolla viitattiin ilmaisun rajoittamiseen.

Nyt Belgian ja Real Madridin tähtipelaaja Eden Hazard, 31, on ottanut kantaa saksalaisten edesottamuksiin.

"He hävisivät ottelun. He olisivat tehneet parempaa työtä, jos he olisivat jättäneet eleensä väliin ja voittaneet. Me olemme täällä pelaamassa jalkapalloa – minä en ole täällä lähettääkseni poliittista viestiä”, Hazard sanoi RMC Sportin mukaan.

Belgia voitti keskiviikkona Kanadan 1–0 Qatarin MM-turnauksen F-lohkon ottelussa.

