Kuusamon Erä-Veikkojen urheilija kisaa Rukan maailmancupissa kotimäessään. Maailmancupin viikonloppu alkaa Rukalla perjantaina sprinttihiihtojen aika-ajoilla.

Kuusamo

Kuusamon Rukan suurmäki on erittäin tuttu mäkihyppääjä Kalle Heikkiselle, joka paikallisen seuran Erä-Veikkojen edustusasun sijaan pukeutuu tänä viikonloppuna Suomen maajoukkueen hyppyhaalariin.

Heikkinen ja muut Suomen mäkihyppääjät janoavat kisapaikkoja kahdessa HS142-mäen kilpailussa ja aloittavat urakkansa perjantaina karsinnassa kello 17.45.

Heikkinen on maltillinen kilpailujen alla.

””Hintsun” verran on pakka levällään, eikä ole odotuksia. Hyppykin ailahtelee. On hyviä ja huonoja hyppyjä”, hän kertoi eilen.

Mikä pakassa on levällään?

”Syksyllä muuttui pukusääntö, eikä itselle ole löytynyt toimivaa pakettia. Sillä puolella on säätöä, mutta myös teknisellä puolella on juttuja”, jotka ”brakaavat” alkukaudesta.

Heikkinen kisasi Rukalla maailmancupissa jo neljä vuotta sitten. Tuolloin 19-vuotiaana tulevaisuus oli edessä vielä kirkkaana ja tavoitteet sen mukaiset.

”Toki silloin ajattelin, että tämän ikäisenä (23) olen jo mäkiviikon voittaja. Se satu ei ihan mennyt siten”, hän naurahti ja paljasti unelmansa legendaarisen Keski-Euroopan mäkiviikon voittamisesta.

Matkan varrella on ollut vastoinkäymisiä.

”Polvessa on ollut rasitusvamma, ja nyt meni nilkka syksyllä. Enemmän homma on ollut kiinni omasta tyhmyydestä kuin loukkaantumisista. On ollut esimerkiksi liiallista painon pudottamista, mutta ei mitään sellaista, mikä olisi estänyt kehittymistä. En ole vain kehittynyt.”

Viime kaudella Heikkinen kävi karsiutumassa Rukalla kansallisen ryhmän mukana. Loppukaudesta hän pääsi Suomen kvartettiin Salpausselän ja Planican maailmancupien joukkuekilpailuissa.

Etenkin lentomäestä jäi hyvät muistot.

”Se oli hyvää kokemusta, kun pääsin käymään siellä loppukaudesta. Hyppäämisessä oli muutenkin hyvä draivi päällä, ja homma helpottui Continental-cupinkin puolella.”

Muun muassa putkimiehenä leipäänsä ansainnut Heikkinen ei aseta tarkkoja tulostavoitteita Rukalle ja kauteen muutenkaan.

”Haluaisin hypätä nousujohteisen kauden ja päästä MM-joukkueeseen. Continental-cupissa pitäisi hypätä 20. sijan pintaan tai paremmalle puolelle.”

Ennen suurmäen karsintaa Rukalla riittää sutinaa, kun miesten ja naisten sprinttihiihdon aika-ajot lykitään kello 11 ja pudotushiihdot 13.30 alkaen. Perinteisen hiihtotavan sprintti käynnistää maastohiihdon maailmancupin.

Yhdistetyn maailmancupin ensimmäisen kilpailun mäkiosuus HS142-mäestä alkaa kello 12.15 ja viiden kilometrin hiihto kello 16.