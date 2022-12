Nykyisellä vauhdillaan Miro Heiskanen rikkoo kaikki piste-ennätyksensä. Siinä ohessa hän kantaa jättimäistä vastuuta Dallasissa.

Dallasin puolustaja Miro Heiskanen pelaa jääkiekkoliiga NHL:ssä uransa parasta kautta, ja siihen on muutama selkeä syy.

Paitsi että Heiskanen, 23, on parempi pelaaja kuin vuosi sitten, on tapahtunut muutakin.

Uusi valmentaja Pete DeBoer peluuttaa joukkuetta vähän rohkeammin kiekon kanssa kuin Rick Bowness. Heiskanen kiittää muutoksesta. Erinomaisena luistelijana hän viihtyy kiekon kanssa, vaikka osaa myös luopua siitä.

Yksi syy Heiskasen vastuun kasvamiseen on ruotsalaispuolustaja John Klingbergin siirtyminen Anaheimiin. Sitäkään ei voi väheksyä, että Starsin peli on kaikkiaan kuosissa.

” ”Täällä vertaillaan aina kaikkia.”

Heiskanen nostaa näistä seikoista yhden selvästi muiden yläpuolelle.

”Ykkösylivoima on isoin muutos. Muuten rooli on aika samanlainen. Enemmän on tullut ylivoima-aikaa”, Heiskanen sanoo HS:lle puhelimitse kotoaan Dallasista.

”Hyvä, että saa pelata paljon kiekon kanssa ja tukea hyökkäyksiä. Olen tykännyt.”

Jos nykyinen tahti säilyy, Heiskanen ylittää 60 pisteen rajan tällä kaudella. Jos tahti toteutuu, kohenee entinen ennätys noin 30 pisteellä.

Ensimmäisellä kaudellaan NHL:ssä Heiskanen pääsi yllätysnimenä tähdistöotteluun. Temppu onnistuu hyvin harvoin varsinkaan tulokaspakilta. Toisella kaudella Dallas pelasi Stanley Cupin finaaleissa, ja viime keväänä tuli MM-kultaa Leijonissa.

Nyt Heiskanen kuuluu NHL:n nuorten ja nousevien puolustajien kaartiin, jota johtaa Coloradon Cale Makar.

Makar ja Heiskanen ovat pelaajia, joita helposti vertaillaan. Molemmat varattiin samana vuonna 2017, jolloin suomalaislupaus meni numerolla kolme ja Makar heti perään nelosena.

Heiskanen tietää, että heitä vertaillaan mutta ei ole viitsinyt uhrata siihen aikaansa.

”Täällä vertaillaan aina kaikkia”, Heiskanen kuittaa.

Suorat vertaukset ovat lähes mahdottomia. Makar pelaa Coloradossa koko sarjan parhaassa kentällisessä. Silloin ylivoima tuottaa pisteitä kuten peruspelikin.

Eipä silti. Kyllä Heiskanenkin saa ylivoimaminuutteja hieman uusiutuneessa roolissaan. Makar johtaa koko NHL:n peliaikatilastoa noin 27 minuutin keskiarvolla, Heiskanen jää hänestä vähän yli kaksi minuuttia.

Miro Heiskasen vastuu on kasvanut Dallasissa ja niin ovat myös tehot.

Luotto ja vastuu ovat huipussaan, mutta Heiskanen kaipaa vähän lisää. Hän myöntää, että haluaa auttaa joukkuettaan tekemällä enemmän pisteitä.

”Tämä kausi on alkanut hyvin. Maaleja koetan tehdä enemmän, mutta totta kai haluan aina lisää ja parantaa tehojani.”

” ”Jäällä olen vetänyt enemmän maalintekoharjoituksia, ja laukaus on ollut suurin juttu, jota olen yrittänyt kehittää.”

Starsissa ei puhuta Heiskasen tehoista, eikä seura vaadi lisää. Päinvastoin. Valmennus on ollut toistaiseksi tyytyväinen.

”Jos peli ei suju, ei voi olla tyytyväinen”, Heiskanen puhuu itsestään.

”Täytyy olla vähän kriittinen itselle ja parantaa.”

Itsekriittisyydestä tuli esimerkki kevään MM-turnauksessa. Puolivälierissä Slovakiaa vastaan Heiskanen pelasi keskiverto-ottelun, kunnes latasi parasta tiskiin MM-välierässä USA-pelissä.

Tampereella Heiskanen sanoi, ettei halua pelata kahta huonoa ottelua peräkkäin.

”Sama äijä siellä pelasi MM-kisoissa kuin täälläkin.”

MM-turnaus ja voitettu maailmanmestaruus jättivät pysyvän muistijäljen. Heiskanen pelasi jo neljä vuotta sitten olympialaisissa ja MM-kisoissa, mutta Tampereen tapahtuma täytti kovimmatkin odotukset.

”Oli se ihan uskomaton juttu, että voitettiin. Siitä on aina pikkupojasta asti unelmoinut, että pääsee MM-kisoissa pelaamaan ja että voittaisi ne.”

Miro Heiskanen oli Leijonien ykköspuolustaja kevään MM-turnauksessa Tampereella.

Carolinan Sebastian Aho palkkasi Viima Hockey -valmennusyritykseltä laukaisuvalmentajan viime kesänä kohentaakseen vetoaan. Samaan firmaan on Heiskanenkin luottanut 16-vuotiaasta lähtien. Tänä kesänä painopiste siirtyi laukaisutehokkuuden puolelle.

”Jäällä olen vetänyt enemmän maalintekoharjoituksia, ja laukaus on ollut suurin juttu, jota olen yrittänyt kehittää.”

Yhden muutoksen Heiskanen teki tehostaakseen vetoaan. Hän vaihtoi piirun verran jäykempään mailaan. Hän pelasi mailalla, joka oli 75 flex, mutta nosti nyt jäykkyyden lukemaan 80 flex.

Heiskanen alkoi huomata, että 75 flex antoi liikaa periksi erilaisissa tilanteissa. Jäykempi maila auttaa lyöntilaukauksissa eli lämäreissä.

”Ja rannelaukauksissa voi painaa vähän enemmän uudella mailalla. 75 voi olla vähän löysä, jos tulee one timereita [laukauksia suoraan syötöstä] tai vastakiekkoja.”

Mailojen jäykkyyslukemat ovat hepreaa lähes kaikille kiekkoa seuraaville.

Hyvän perspektiivin antaa vertailu muutamiin NHL:n supertähtiin.

Tampa Bayn jättimäinen Victor Hedman käyttää mailaa, jonka jäykkyys on 122. Heiskasen seurakaveri Jani Hakanpää vääntää maalin edessä mailalla, jonka jäykkyys on 102.

Kookkaat ja raskastekoiset pelaajat tarvitsevat mailoihinsa jäykemmät varret. Tässä vertailussa kevytrakenteinen Heiskanen on pelannut ”nuorisomailalla”.

Hyvin luisteleva ja paljon pisteitä takova Roman Josi käyttää mailaa, jonka jäykkyys on 105.

Taitoon ja luisteluun luottava Cale Makar takoo tulosta vain viisi pykälää jäykemmällä mailalla kuin Heiskanen. Rinnastus toimii tässäkin.

” Kun uusi malli tulee markkinoille, Heiskanen lahjoittaa yhden mailan jokaiseen pääkaupunkiseudun seuraan.

Jäykemmän mailan mukana tulee myös uusi malli. Heiskanen saa käyttöönsä mallin CCM Tacks AS-V Pro. Ne tulevat tutuiksi myös pääkaupunkiseudun nuorten joukkueissa.

Samaan aikaan, kun uusi malli tulee markkinoille, Heiskanen lahjoittaa yhden mailan jokaiseen pääkaupunkiseudun seuraan ikäluokassa U8–U15.

Valmennuspalveluita tarjoava Viima Hockey ja välinevalmistaja CCM kehittivät palkitsemismallin nuorille pelaajille. Heiskanen lähti johtotähdeksi.

Pääkaupunkiseudulla mailahankkeessa on mukana 19 seuraa ja peräti 125 joukkuetta. Joka joukkueeseen menee yksi maila, mutta lasten jääurheilun erityisseura Ice Hearts saa kymmenen mailaa. Yhteensä mailoja jaetaan 135.

Lahjoitustempauksella on hintaa yli 25 000 euroa, ja Heiskanen sanoo laittavansa mukaan myös omia rahojaan. Tarkempaa summa hän ei halua kertoa.

”Haluan antaa vähän takaisin. Olen itse käynyt läpi kaikki juniorivuodet, ja tiedän, että mailat ja muut varusteet ovat iso panostus perheille.”

Lapset saavat samoja mailoja, joilla Heiskanen pelaa. Jäykkyys voi olla vähän armollisempi pienille pelaajille, vaikkei Heiskanen NHL-kiekkoilijaksi kovin jäykällä mailalla pelaakaan.

Mailojen jakoperusteena voi olla perheen tiukka taloudellinen tilanne, ja jossain seurassa se voi olla tsempparipalkinto. Niinkin on käynyt, että pelaajat ovat saaneet äänestää, kenelle maila kuuluisi.

”On kiva, että pystyy jollain tavalla jeesaamaan junnupelaajia.”