”Seksi ennen ottelua on ok, mutta orgiat olisivat liikaa” – Espanjan valmentaja Luis Enrique purki tabuja

Enrique korosti, että seksi ennen otteluita ei ole asia, josta pitäisi nostaa numeroa.

Urheilijan valmistautumisesta urheilusuoritukseensa on monenlaisia käsityksiä. Yksi tabuna pidetty asia on seksi, jonka kuulumisesta urheilutapahtumien yhteyteen ei ainakaan juuri puhuta – tosin nykyisin tiedotetaan, kuinka paljon kondomeja on varattu olympialaisissa urheilijakylään.

Jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa Espanjan joukkueen päävalmentaja Luis Enrique purki vanhoja käsityksiä Twitch-lähetyksessä, josta ovat kertoneet useat mediat muun muassa jalkapallosivusto Four Four Two.

Enrique tosin ensin totesi, että juuri Qatarissa ei seksiä harrasteta ennen otteluita.

”Ei siksi, etteikö sitä voisi tehdä, mutta syynä on olosuhteet”, Enrique sanoi.

”Sehän [seksi] on ihan normaalia. En antaisi sille suurta merkitystä [otteluja ennen] niin kauan, kunhan kyse ei ole orgioista.”

Enrique muistutti, että seurapelien aikana pelaajat asuvat kotonaan.

”En ole yhtään huolestunut, harrastavatko [pelaajat seksiä] vai eivät. Jos harrastavat, se on varmasti hyväksi heille.”

Enrique kertoi myös ajasta, jolloin hän itse oli huippupelaaja.

”Pidän seksiä tärkeänä, ja pelaajana tein vaimoni kanssa aina kuin oli mahdollista sitä, mitä meidän pitikin tehdä.”

