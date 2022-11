Slovenialaiset juhlivat Rukan maailmancup-viikonlopun ensimmäisessä kilpailussa. Suomalaiset pettyivät, vaikka Niko Kytösaho säväytti aamun karsinnassa.

Suomen Eetu Nousiainen, Antti Aalto ja Niko Kytösaho eivät selvinneet toiselle kierrokselle mäkihypyn maailmancupin kilpailussa Kuusamon Rukalla.

Aalto (118,5 metriä) ja Kytösaho (116,5) mittauttivat lauantaina selkeät pettymykset, mutta Nousiaisen 127,5-metrinen piti hetken aikaa suomalaisen toiveita yllä toisen kierroksen paikasta.

”Pari metriä olisi ollut otettavissa”, Nousiainen ruoti.

Parin metrin parannuskaan ei olisi kantanut Nousiaista toiselle kierrokselle.

Aamulla Kytösaho säväytti 139 metrin hypyllä, eikä Nousiaisella (129) ja Aallollakaan (126,5) ollut vaikeuksia selvittää karsintaa. Nousiaisen ei tarvitse häpeillä kilpailusuoritustaan, vaikka toive toisen kierroksen paikasta haaleni ensimmäisen kierroksen edetessä. Hän muistutti etenevänsä omaa tahtiaan.

”En ole lähtenyt voittamaan kilpailuja vaan parantamaan hyppy hypyltä.”

Kytösaho oli ymmällään, mihin hän hukkasi 22,5 metriä. Kaikki niistä eivät selity matalammalla lähtölavalla.

Mitä siellä tapahtui?

”Sen kun tietäisi. Ei ole millään selitettävissä. Ei tullut energiaa ollenkaan, ja tunsin heti keulalla, että hyppy meni pieleen.”

Aalto joutui heti hyppynsä alussa liian matalalle lentoradalle.

”Se peli on menetetty siinä kohtaa.”

Kuinka paljon tämä harmittaa?

”Kyllähän se tietysti jonkin verran, Aalto vastasi vedettyään ensin henkeä.

”Tästä lähdetään rakentamaan uusiksi.”

Sunnuntaina hypätään jälleen aamukarsinta ja -kilpailu.

”Analysoidaan tilanne ja lähdetään parantamaan se, mitä pystytään.”

Jo karsinnan voittanut Slovenian Anze Lanisek venytti ensimmäisellä kierroksella mäkiennätyksen lukemiin 149 metriä ja sinetöi kilpailun voiton toisen kierroksen 141,5 metrin hypyllä. Itävallan Stefan Kraft oli toinen ja Puolan Piotr Zyla kolmas.

Karsinta piti hypätä alun perin perjantaina, mutta saksalaisten sukset olivat jääneet Müncheniin. Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS myöntyi karsinnan siirtämiseen lauantaiaamuksi ja päästi kilpailijat hyppäämään perjantaina ylimääräisen harjoituskierroksen.

Saksalaisilta harjoitukset jäivät väliin, mutta he eivät antaneet matkatavarasekoilun häiritä enää lauantaina. Seitsemänneksi sijoittuneen Karl Geigerin johdolla koko kuusikko läpäisi karsinnan ja pääsi toiselle kierrokselle.

Saksalaisille annettu armo ei haitannut Suomen hyppääjiä.

”Minulle oli ihan sama, milloin karsinta on. FIS:n miehet päättävät, että asia on näin. Itse asialle ei voi mitään ja on mentävä mukana”, Aalto sanoi.