Eden Hazardin mielestä Belgialla on yhä mahdollisuudet maailmanmestaruuteen.

Belgian miesten jalkapallomaajoukkueen kapteeni Eden Hazard myönsi lauantaina AFP:n mukaan, että maajoukkueen "kultaisen sukupolven" parhaat mahdollisuudet tulivat ja menivät. Hän totesi kuitenkin, että joukkue on yhä tarpeeksi laadukas ja kokenut voittaakseen mestaruuspokaalin.

"Ollakseni rehellinen meillä oli paremmat mahdollisuudet voittaa neljä vuotta sitten, Hazard totesi.

Vuoden 2018 turnauksessa Belgia sai pronssia.

Hazardin mukaan maajoukkue oli viime turnauksessa parempi, mutta ei kelvoton vieläkään.

"Meillä on yksi parhaista keskikentistä juuri nyt. Meillä on hyvät hyökkääjät. Meillä on joukkue, ja mielestäni kyse on vain halusta voittaa ja mentaliteetista."

Belgia pelaa alkulohkonsa toisen ottelunsa Marokkoa vastaan sunnuntaina. Keskiviikkona Belgia voitti Kanadan 1–0.

Belgia on tällä hetkellä rankattu maailman toiseksi parhaaksi miesten maajoukkueeksi maailmassa. Ykkönen on Brasilia.