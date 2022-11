Hürriyet-lehden mukaan venäläisoligarkki Roman Abramovitš on asettunut Istanbuliin ja harkitsee lehden mukaan myös turkkilaisen jalkapalloseuran ostamista.

Turkkilaislehti Hürriyet kertoo venäläisoligarkki Roman Abramovitšin muuttaneen Turkin Istanbuliin. Abramovitš lähti Lontoosta sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Abramovits joutui toukokuussa myymään omistamansa Valioliiga-seura Chelsean. Lännen asettamien pakotteiden takia hän jäi ilman myyntituloja.

Hurriyet-lehden mukaan Abramovitš elää tällä haavaa Istanbulissa paikallisten tavoin ja käy esimerkiksi joka aamu Boğazkesenin linnoituksella aamukahvilla.

Lehden mukaan Abramovitš on ostamassa kartanoa Istanbulista. Lehti tietää myös kertoa, että Abramovitš olisi aikeissa ostaa uuden jalkapalloseuran.

Brittimedian mukaan Abramovitš oli keväällä kiinnostunut La Liga -seuran Valencian ostamisesta. Samaan aikaan hän on lehden mukaan pitänyt yhteyttä turkkilaisseuroihin.

Abramovitš on joutunut Britannian ja Euroopan unionin sanktioimaksi, koska hän kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. 56-vuotias oligarkki on menettänyt miljardeja sanktioiden takia monin eri tavoin. Hänen omaisuuttaan on takavarikoitu Englannissa, Ranskassa ja Jerseyn saarella.

Wall Street Journal -lehti kertoi toukokuussa, että Jerseyn saaren oikeus jäädytti Abramovitšin varoja saarella yli 7 miljardin dollarin arvosta. Jerseyn poliisi teki kotietsinnän kiinteistöllä, jonka epäillään kuuluvan Abramovitšille. Jerseyn viranomaisten mukaan takavarikoidut seitsemän miljardia sijaitsevat joko Jerseylla tai ovat Jerseylle rekisteröityjen yritysten hallinnoimia.

Veneläisoligarkkien superjahteja on takavarikoitu satamissa ympäri maailmaa, mutta osa niistä pakeni sanktioiden kiristyvää verkkoa Turkin satamiin. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan sanoi maaliskuussa, ettei Turkki voisi ottaa käyttöön sanktioita energiatarpeidensa ja teollisuussopimuksiensa takia.

Sanomalehti The New York Times kertoi lokakuussa, että sen selvityksen mukaan ainakin 32 venäläisoligarkeille kuuluvaa jahtia on ollut Turkin vesillä ja satamissa viime kuukausina.

Yhdysvallat on uhannut turkkilaisia pankkeja ja yrityksiä sanktioilla, jos ne tekevät yhteistyötä sanktioitujen venäläisten kanssa. Syyskuussa useampi turkkilainen pankki lakkasi hyväksymästä maksuvälineenä venäläistä Mir-luottovälinettä.

Superjahdit tuottavat tuloja kuitenkin turkkilaisille satamille. Turkin media kertoi huhtikuussa, että Abramovitšin Eclipse-jahti maksoi 1,66 miljoonaa dollaria tankkiensa täyttämisestä. Täyttämiseen kului 22 tuntia.