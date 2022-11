Kolmanneksi hiihtänyt Halfvarsson hylättiin takaa-ajossa ratamerkintöjen ylittämisen vuoksi.

Ruotsin miesten maastohiihdon kirkkaimpiin nimiin kuuluva Calle Halfvarsson oli hyvässä vauhdissa Rukalla hiihdetyssä 20 kilometrin takaa-ajossa (v) sunnuntaina, mutta oma virhe maksoi lopulta pisteet.

Halfvarsson ylitti maaliviivan kolmantena norjalaisten Johannes Høsflot Klæbon ja Pål Golbergin jälkeen.

Kilpailun jälkeen Halfvarsson sai kuitenkin kutsun kilpailun tuomariston luo, ja lopulta ruotsalainen hylättiin. Kolmanneksi nousi näin Italian Federico Pellegrino.

Syy hylkäykseen oli se, että Halfvarsson hiihti ratamerkintöjen ulkopuolella lopun nousussa. Hän ei oikaissut, mutta havutuksen ylittäminen on sääntörike, josta tulkittiin koituneen hyötyä.

”Mielestäni en tee mitään väärää, en hiihdä lyhyempää reittiä. He seisoivat virnistelemässä tuomariston huoneessa päätöksensä jälkeen. Samanlaista on tapahtunut aiemminkin, ja rangaistuksena on ollut varoitus. Nyt kun minä oli kyseessä, tuli hylkäys”, Halfvarsson puhisi Aftonbladetin mukaan.

Halfvarsson jäi hylkäyksen myötä luonnollisesti täysin ilman maailmancupin pisteitä, mikä sapetti miestä ankarasti. Terveiset Kansainvälisen hiihtoliiton Fisin suuntaan olivat tunnelmien mukaiset.

”He ovat pellejä kaikki.”

Kilpailun paras suomalainen oli Remi Lindholm, joka hiihti maaliin 12:ntena. Muita suomalaisia ei 20 parhaan joukkoon mahtunut.