Awak Kuier vaati joukkueelta kovuutta, päävalmentaja Pekka Salminen kaipaa suomalaisia takaisin Yhdysvalloista.

Suomen naisten koripallomaajoukkue hävisi Helsingissä pelatun EM-karsintaottelun Liettualle pistein 56–65 ja menetti neljännen karsintatappion myötä mahdollisuutensa ensi vuoden EM-kisoihin.

Suomi voitti levypallot pitkää vastustajaa vastaan 45–42, menetti pallon vain kymmenen kertaa ja sai tämän ansiosta ilmoille 23 pelitilanneheittoa vastustajaa enemmän (74–51).

Se ei kuitenkaan riittänyt voittoon, koska Suomi ei onnistunut hyvistäkään heittopaikoista. Yhdeksän ensimmäistä pelitilanneheittoa meni ohi, ja Suomi onnistui pelitilanneheitoissaan 27-prosenttisella osumatarkkuudella 20/74.

”Ehkä tässä on oltu niin monta kertaa lähellä, että onnistumisen paineet alkavat muodostua sekä valmennukselle että pelaajille. On tyhmää sanoa, että pelattiin hyvin mutta heitettiin ohi, mutta aika pitkään me sudittiin ohi”, päävalmentaja Pekka Salminen sanoi.

Suomen parhaat korintekijät olivat Awak Kuier (19) ja Elina Aarnisalo (18). Kuierin pelitilanneheittojen osumatarkkuus oli 7/24 ja Aarnisalon 6/18.

”Ne pelasivat tosi kovaa, eikä siitä vihelletty paljon virheitä. Ihan hyvin joukkuekaverit saivat pelattua minulle paikkoja, mutta sisälle ei palloa saatu”, Kuier sanoi.

Kuierin mielestä suomalaisnaisten on opittava pelaamaan kovempaa, jotta karsintapelit jatkossa kääntyisivät voitoiksi.

”Minusta se ero tulee fyysisyydestä. Kaikki muut joukkueet ovat pelanneet tosi fyysisesti ja lyöneet meitä ennen kuin me olemme lyöneet niitä. Me otetaan askel taakse, kun ne tulevat. Meidän täytyy ottaa askel eteenpäin ja lyödä ensimmäinen isku”, Kuier sanoi.

Liettuaa vastaan ero fyysisyydessä näkyi siinä, että Suomi heitti 12 vapaaheittoa, Liettua 30.

Suomi tarvitsee parhaat pelaajansa pärjätäkseen maajoukkueena. Tämä sai Salmisen pohtimaan ääneen Yhdysvaltain yliopistosarjoissa pelaavien suomalaisnaisten määrän järkevyyttä.

”Pitää muuttaa rakennetta, ettei kaikkien pelaajien ole pakko lähteä Amerikkaan. Se aiheuttaa neljän vuoden gäpin maajoukkuetoimintaan”, Salminen sanoi.