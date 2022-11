Pelikengistä nousi kohu MM-turnauksessa.

Kamerunin joukkuetta jalkapallon MM-kisoissa Qatarissa edustava Gaël Ondoua, 27, on aiheuttanut kohun pelikengillään. Ondouan nappulakengissä on pieni Venäjän lippu.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n mukaan Ondoualla on Venäjän passi ja hän on asunut maassa lapsuudessaan. Lisäksi hän on edustanut jalkapallourallaan useita venäläisseuroja.

NRK kertoo, ettei Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa näe ongelmaa siinä, että Ondouan kengissä on Venäjän lippu. Suurennetun kuvan pelikengästä voit katsoa NRK:n jutusta.

Norjan jalkapalloliiton eettisen komiteaan kuuluva Berit Lindeman on pöyristynyt tapauksesta.

”Tämä näyttää taas, kuinka hallitsemattomassa tilassa Fifa on, jos tämä ei johda mihinkään reaktioon. Tämä on poliittinen viesti ja voidaan tulkita kielletyn joukkueen tukemiseksi”, Lindeman sanoi NRK:lle.

NRK:n jalkapalloasiantuntija ​​Carl-Erik Torp on samoilla linjoilla Lindemanin kanssa. Myös Torp vaatii Fifalta toimia.

”Ei ole varmaa, yrittääkö Ondoua tahallisesti provosoida lipulla. Hänellä on ollut henkilökohtaisesti tärkeitä vuosia Venäjällä, mutta tässä tilanteessa tuollainen ele tulkitaan provokaatioksi”, Torp jyrähti.

Lindeman ja Torp ottavat tässä asiayhteydessä esiin myös OneLove-käsivarsinauhoihin liittyvät kiistat MM-kisoissa.

Seitsemän eurooppalaisen maajoukkueen kapteenit olisivat halunneet pitää käsivarressaan OneLove-sateenkaarinauhaa, joka symboloi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Fifa esti nauhan käyttämisen, mutta nyt se ei näytä puuttuvan nappulakengässä olevaan Venäjän lippuun.

Venäläiset on suljettu pois kansainvälisestä jalkapallosta. Syynä on Venäjän verinen hyökkäys Ukrainaan. Hyökkäys Ukrainaan on tuomittu jyrkästi ja laajalti ympäri maailmaa.

Kamerun pelaa MM-kisojen G-lohkossa. Se hävisi Sveitsille 0–1 Qatarin kisojen avausottelussaan.