The Times: Messi lähellä siirtoa Yhdysvaltoihin

Messi pelaa toista kautta Paris Saint-Germainissa.

Argentiinan jalkapallomaajoukkueen tähti Lionel Messi on lähellä siirtoa Yhdysvaltojen pääsarjaan MLS:ään, kertoo brittilehti The Times.

FC Barcelonassa lähes koko uransa viettänyt Messi, 35, pelaa toista kautta Ranskan suurseurassa Paris Saint-Germainissa, mutta The Timesin mukaan seuraava osoite olisi Inter Miami.

Inter Miami on tunnettu Englannin entisen maajoukkuetähden David Beckhamin osaksi omistamana seurana. Beckhamilla on The Timesin mukaan hyvät suhteet PSG:hen ja Messiin.

Lehden mukaan Messi pelaisi kuluvan kauden päätökseen Ranskassa ja siirtyisi sitten Yhdysvaltoihin. Sopimusneuvottelut ovat tietojen mukaan jo loppusuoralla, ja viimeistelyä odotetaan MM-kisojen jälkeen.

Messistä tulisi The Timesin mukaan sarjan kaikkien aikojen parhaiten palkattu pelaaja. Inter Miamin hankintalistalla olisi lehden tietojen mukaan entiset joukkuetoverit Luis Suárez ja Cesc Fàbregas.

MLS on tullut tunnetuksi hiipuvien tähtien sarjana, ja monet huippupelaajat ovatkin suunnanneet Atlantin taakse viimeisien pelivuosiensa ajaksi.

Interin nimekkäin pelaaja on Messin entinen maajoukkuetoveri Gonzalo Higuaín, ja joukkueessa pelaa myös Suomen maajoukkuemies Robert Taylor.