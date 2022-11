Utah Jazz on neljän ottelun tappioputkessa, ja alkukauden hurmos on haihtunut.

Utah Jazz oli koripallon NBA:n alkukauden sensaatio, mutta viime viikkoina riemumarssista on jäljellä vain marssi, jossa askelpituus on lyhentynyt rämpimiseksi.

Yhdeksästä edellisestä ottelusta Lauri Markkasen edustama Jazz on voittanut vain kaksi, kun edellisistä 13 ottelusta voittoja kertyi peräti kymmenen.

Jazzin hyökkäyspeli on tyrehtynyt alkukauden kori-ilottelun jälkeen, ja samassa yhdeksän ottelun putkessa 120 pisteen raja on rikkoutunut vain kerran. Vastustajat sen sijaan ovat tehneet vähintään 120 pistettä viidessä ottelussa.

Tällä hetkellä Utahilla on alla neljän ottelun tappioputki, johon löytyy yksi merkittävä syy. Pelintekijä Mike Conley loukkaantui ottelussa Portland Trailblazersia vastaan 19. marraskuuta.

Portlandin Jazz vielä voitti, mutta sen jälkeen on ollut vaikeaa.

Koripalloselostaja ja NBA-asiantuntija Kristian Palotie sanoo Conleyn poissaolon näkyvän Utahin pelissä selvästi. Takamiehet Jordan Clarkson, Collin Sexton ja Nickeil Alexander-Walker ovat erityyppisiä pelaajia kuin Conley eivätkä osaa rytmittää peliä NBA-veteraanin tavoin.

”Joukkueesta puuttuu kapellimestari. Takakentän kokemattomuus pelinjohtajuudessa on ongelma. Pelin hengen tunnistus, eli tarvitaanko esimerkiksi nopea hyökkäys vai pitkä pallonhallinta, ei ole tarpeeksi hyvää. Tulee synkkiä hetkiä aivan liikaa”, Palotie sanoo.

Palotie korostaa, ettei pidä takamiehiä itsekkäinä pelaajina, mutta heidän ajattelumallinsa ja pelitapansa vain eroavat Conleysta. Sen vuoksi joukkue rakentaa huonommin heittopaikkoja ja peli näyttää monesti puskemiselta ja yksinyrittämiseltä.

”He kokevat, että haluavat auttaa tekemällä pisteitä. He eivät näe tilanteita yhtä nopeasti kuin Conley, ja lopputuloksena pallo ei liiku.”

Kun hyökkäämisestä puuttuu yhteinen rytmi, muuttuu peli epäsynkronoiduksi ja hitaaksi.

”Kun pelaajat eivät tiedä, milloin pallo liikkuu, kaikessa aletaan epäröidä. Vauhti puuttuu.”

Ongelma ei koske vain hyökkäämistä, vaan rytmittömyys ja pallon liikkeen väheneminen vaikuttaa suoraan myös puolustuspeliin.

Kun pelaajat eivät ole täysin samalla sivulla, siirtyminen puolustukseen tapahtuu aavistuksen verran epäorganisoidummin ja hitaammin. Ei joka kerta, mutta liian usein.

Utahilla on NBA:n kuudenneksi huonoin puolustus, ja ilman Conleya tilasto on heikentynyt merkittävästi.

Palotie nostaa lisäksi esiin toisen ongelman, jonka nykyinen hyökkääminen tuottaa. Utahilla on liikaa matalan energian pallonhallintoja, joissa pallo pahimmillaan ei ole kuin yhden tai kahden pelaajan käsissä ja muut jäävät täysin sivurooliin.

”Miten paljon pelaamiseen vaikuttaa fiilis, että ’miksi kaveri otti tuon heiton?’ On helkkarin tärkeää, että joukkuetovereilla on positiivista energiaa tuovia suorituksia.”

”Pelaajat pitäisi saada ymmärtämään merkitys oman puolustamiseen. Se ei tarkoita, että Sexton ja Clarkson olisivat itsekkäitä, he eivät vain tavoita tällaista asiaa.”

Markkanen on Conleyn poissaolon aikanakin heittänyt suunnilleen saman verran kuin kauden aiemmissakin otteluissa.

Neljässä ottelussa on syntynyt pisteet 25, 13, 24, 15. Pelitilanteiden heittoprosentti sen sijaan on ollut 30,8-52,9, eli selvästi heikompi kuin alkukaudesta.

Syy on Palotien aiemmin mainitsema. Nykyiset takamiehet eivät vain näe nopeiden syöttöjen paikkoja yhtä hyvin kuin Conley. Se tarkoittaa vähemmän pallokosketuksia ja vaikeampia heittoja.

Nopeaa muutosta joukkueen pelaamiseen ei Palotien arvion mukaan ole tulossa. Pelaajat ovat pelanneet tietyllä tavalla läpi uransa, joten uusien tapojen omaksuminen kestää pitkään.

Jazzin toivo lepää vahvasti Conleyn paluussa, josta pitäisi saada lähipäivinä uutta tietoa.

Kaudesta on pelattu neljännes, ja Jazz on läntisessä konferenssissa kahdeksantena. Kuusi parasta etenee suoraan pudotuspeleihin, sijoille 7–10 jäävät joukkueet pelaavat ensin karsintaottelut.

Palotie sanoo pudotuspelipaikan edelleen olevan realismia, mutta syytä huoleenkin on. Joukkueen materiaali on varsin laaja, mutta silti kokoonpanossa on kaksi kulmapalaa, joiden poissaolo syö menestymismahdollisuuksia merkittävästi.

”Markkanen ja Conley ovat joukkueen tärkeimmät pelaajat.”

Jazzilla on edessään kuuden kotiottelun putki, mutta vastustajat eivät ole helppoja. Ensimmäisenä vastaan asettuu Markkasen entinen seura Chicago Bulls tiistain vastaisena yönä Suomen aika. Markkanen sai kolhun polveensa edellisessä ottelussa Phoenixia vastaan, ja hänen pelaamisensa on epävarmaa.