Puola ja Meksiko voivat päätyä fair play -pisteiden vertailuun.

Jos jalkapallon maajoukkuekilpailut olisivat onnellisesti päättyvä satu, voisi MM-kisojen suurin tarina kulkea Belgian kautta.

Vuosien varrella koetut pettymykset ja epäonnistumiset vaihtuisivat mestaruusjuhliin. Kultaiseksi sukupolveksi kutsutut tähtipelaajat saisivat maistaa menestystä viimeisellä mahdollisella hetkellä.

Kaikki eläisivät sovussa ja onnellisina elämänsä loppuun asti.

Mutta sadun sijaan jalkapallon arvokilpailut ovat fyysisiltä vaatimuksiltaan armoton kilpailu. Onnellista loppua todennäköisemmältä Belgian kohdalla näyttää se, että kisat päättyvät kitkerien kommenttien säestämänä jo alkulohkoon.

Eivätkä vuodet näytä hioneen joukkuetta yhtenäiseksi vaan riitaisaksi.

Ensin Kevin de Bruyne arvioi F-lohkossa pelaavan joukkueen olevan liian vanha. Marokko-tappion alla Eden Hazard sanoi parhaan tilaisuuden mestaruuteen olleen neljä vuotta sitten. Samalla hän pohti joukkueen puolustusta.

"Puolustajamme eivät ole maailman nopeimpia ja hekin tietävät sen”, Hazard sanoi.

Tappion jälkeen toppari Jan Vertonghen, 35, latasi takaisin.

”Luulen, että hyökkäämme huonosti, koska hyökkääjämme ovat liian hitaita. Emme luoneet montaakaan paikkaa”, Vertonghen sanoi Goal.comin mukaan.

MM-kisojen jatkopaikat ratkeavat pisteiden jälkeen järjestyksessä maaliero, tehdyt maalit, keskinäinen ottelu ja fair play -pisteet.

Belgian mahdollisuus jatkopeleihin lepää siinä, että sadun kaaressa päästään klassikkoluokkaan: vaikeuksien kautta voittoon. Kroatia-voitolla Belgia nousisi kuuteen pisteeseen ja jatkajaksi. Belgia ei olisi lainkaan vähäpätöisempi putoaja. Viime kisoissa joukkue pelasi loppuottelussa.

Tasapelillä Belgialle paikka aukeaa maalierovertailuun vain, jos Marokko häviää Kanadalle Euroopan jättien paikka onkin osin Marokon käsissä. Jos se ottaa Kanadalta pisteenkin, molemmat Kroatiasta ja Belgiasta eivät voi nousta ohi.

Lohkotilanne: Kroatia 2 1 1 0 4– 1 4 pistettä, maaliero 4–1, 2) Marokko 4 pistettä, maaliero 2–0, 3) Belgia 3 pistettä, maaliero 1–2, 4) Kanada 0 pistettä, maaliero 1–5

Viimeiset ottelut: 1. 12. Kroatia–Belgia, Kanada–Marokko.

Paikkansa varmistaneita joukkueita MM-kisoissa on toistaiseksi vain kolme: Ranska, Brasilia ja Portugali. Kaikilla muilla päätöspelissä on panosta, mutta suurimmalla osalla suurista jatkopaikka on tukevasti omissa käsissä.

A-lohkossa Hollannille riittää Qatar-voitto jatkopaikkaan. Toisen jatkajan ratkaisevat keskinäisessä ottelussa Ecuador ja Senegal. Ecuadorilla on aiemmista peleistä yksi piste enemmän, joten se on edellä tasapelillä.

Lohkotilanne: 1) Ecuador 4 pistettä, maaliero 3–1, 2) Hollanti 4 pistettä, maaliero 3–1, 3) Senegal 3 pistettä, maaliero 3–3, 4) Qatar 0 pistettä, maaliero 1–5.

Jäljellä olevat ottelut: 29. 11. Hollanti–Qatar, Ecuador–Senegal.

B-lohkossa tiistaina Englannille riittää varmuudella piste Walesia vastaan. Tappiollakin jatkopaikka on todennäköinen. Englanti voitti Iranin reilusti, mikä takaa hyvät asemat tasapistevertailussa.

Englannin putoaminen vaatisi sitä, että Wales voittaa keskinäisen ottelun siten, että maalierovertailukin kääntyy sille. Ennen päätöspeliä Englannin maaliero on neljä maalia positiivinen ja Walesin kaksi negatiivinen. Kääntyminen vaatii neljän maalin voittoa. Kolmen maalin voitolla maaliero on molemmilla sama, mutta Englannilla on enemmän tehtyjä maaleja.

Jos Iran ja USA pelaavat tasan, Wales voi nousta jatkoon pienemmälläkin voitolla.

Lohkotilanne: 1) Englanti 4 pistettä, maaliero 6–2, 2) Iran 3 pistettä, maaliero 4–6, 3) USA 2 pistettä, maaliero 1–1, 4) Wales 1 piste, maaliero 1–3

Jäljellä olevat ottelut: 29. 11. Iran–USA, Wales–Englanti.

C-lohkossa kolme pistettä kerännyt Argentiina tarvitsee pisteitä päätöspelissä pisteitä Puolaa vastaan tai Lionel Messin johtaman ryhmän matka katkeaa alkulohkoon.

Puola on neljässä pisteessä lohkokärjessä, joten sille riittää tasapeli: sen turvin sekä kolmessa pisteessä oleva Argentiina että jompi kumpi Saudi-Arabiasta ja Meksikosta jää taakse.

Jos Argentiina saa Puolalta tasapelillä vain yhden pisteen, Saudi-Arabia pystyy voitolla nousemaan jatkajaksi. Mahdollinen skenaario on myös maalivertailu tasapisteissä, jos Saudi-Arabian ja Meksikon peli päättyy joko tasan tai Meksikon voittoon.

Kiharaisin tilanne syntyy, jos Argentiina voittaa Puolan 2–0 ja Meksiko Saudi-Arabian 2–0. Silloin Puola ja Meksiko olisivat tasapisteissä ja molemmat olisivat tehneet kaksi ja päästäneet kaksi maalia. Keskinäinen pelikin päättyi tasan 0–0. Vertailu menisi fair play -pisteisiin.

Lohkotilanne: 1) Puola 4 pistettä, maaliero 2–0, 2) Argentiina 3 pistettä, maaliero 3–2, 3) Saudi-Arabia 3 pistettä, maaliero 2–3, 4) Meksiko 1 piste, maaliero 0–2

Viimeiset ottelut: 30. 11. Puola–Argentiina, Saudi-Arabia–Meksiko.

D-lohkossa jatkopaikan varmistaneen Ranskan takana toinen paikka ratkeaa todennäköisesti Australian ja Tanskan välisessä päätösottelussa. Australialle riittää ottelusta tasapeli.

Lohkojumbo Tunisian oljenkorsi on vielä olemassa, mutta jatkopaikan ottaminen vaatii kolme pistettä tuovan voiton Ranskasta. Lisäksi Tunisia tarvitsee apuja toisesta pelistä joko Tanskan voitolla tai tasapelillä. Sen jälkeen vielä maalieron pitää olla neljässä pisteessä olevista paras.

Lohkotilanne: 1) Ranska 6 pistettä, maaliero 6–2, 2) Australia 3 pistettä, maaliero 2–4, 3) Tanska 1 piste, maaliero 1–2, 4) Tunisia 1 piste, maaliero 0–1

Viimeiset ottelut: 30. 11. Australia–Tanska, Tunisia–Ranska.

E-lohkossa Espanja ottaa jatkopaikan, mikäli Japanilta irtoaa pistekin. Neljä pistettä keränneen joukkueen asema lohkon piikkipaikalla on nelikon selkein.

Japanille voitto Espanjasta tietää samaten jatkopaikkaa. Tasapelillä se nousee neljään pisteeseen, jolla paikka voi aueta ja vertailuun voi tulla joko Saksa tai Costa Rica heidän keskinäisen pelin tuloksesta riippuen.

Costa Rica päätyisi voitolla kuuteen pisteeseen ja jatkaisi varmasti. Tasapeli riittää jatkoon, jos Japani häviää Espanjalle. Jos Japani ja Costa Rica pelaavat molemmat tasapelin otteluissa, ne ovat tasapisteissä, mutta maaliero on selvästi Japanin puolella.

Saksa tarvitsee joka tapauksessa voiton. Se riittää ilman tasapisteissä tehtävää vertailua, jos Japani häviää Espanjalle. Jos Japani ja Espanja pelaavat tasan, vertailu tehdään Saksan ja Japanin kanssa. Jos Japani voittaa, vertailussa ovat Espanja ja Saksa.

Lohkotilanne: 1) Espanja 4 pistettä, maaliero 8–1, 2) Japani 3 pistettä, maaliero 2–2, 3) Costa Rica 3 pistettä, maaliero 1–7, 4) Saksa 1 piste, maaliero 2–3

Viimeiset alkulohko-ottelut: 1. 12. Japani–Espanja, Costa Rica–Saksa.

G-lohkossa Brasilia on varma jatkaja. Jos Brasilia ottaa pisteenkin Kamerunilta, ratkaistaan toinen jatkaja Sveitsin ja Serbian ottelussa.

Sveitsi on jatkossa tasapelillä ja voitolla, Serbia tarvitsee voiton.

Jos Kamerun yllättäisi Brasilian, voidaan tässäkin lohkossa nähdä tasapisteissä tehtävä vertailu kakkospaikkaa ratkottaessa. Kamerun olisi voitolla neljässä pisteessä, johon Sveitsi päätyisi tasapelillä ja Serbia voitolla

Lohkotilanne: 1) Brasilia 6 pistettä, maaliero 3–0, 2) Sveitsi 3 pistettä, maaliero 1–1, 3) Kamerun 1 piste, maaliero 3–4, 4) Serbia 1 piste, maaliero 3–5

Viimeiset ottelut: 2. 12. Serbia–Sveitsi, Kamerun–Brasilia.

H-lohkon Portugali on varma jatkaja. Viimeisellä kierroksella sitä vastaan tulee Etelä-Korea, joka tarvitsee voiton ja kolme pistettä pitääkseen jatkohaaveet elossa. Etelä-Korea on saavuttanut tähän mennessä yhden tasapelipisteen, joten voittokaan ei varmuudella riitä.

Todennäköisemmin jatkopaikka ratkotaan Uruguayn ja Ghanan keskinäisessä pelissä. Ghanalle riittää tasapeli ja piste, Uruguay tarvitsee kolme pistettä.

Lohkotilanne: 1) Portugali 6 pistettä, maaliero 5–2, 2) Ghana 3 pistettä, maaliero 5–5, 3) Etelä-Korea 1 piste, maaliero 2–3, 4) Uruguay 1 piste, maaliero 0–2

Viimeiset ottelut: 2. 12. Ghana–Uruguay, Etelä-Korea–Portugali.

