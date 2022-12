Espoolaisen EBT:n Korisliigan pelaajat leipovat vuorollaan kotiotteluiden myyntipisteeseen. Vastaavaa ei tiettävästi ole missään muussa suomalaisessa liigajoukkueessa.

”Leipominen on terapiaani”, sanoo naisten Korisliigan espoolaisjoukkueen EBT:n yhdysvaltalaispelaaja Sierra Moore ja nauraa.

Moore teki EBT:n kapteenin ja kämppäkaverinsa Lotta Hämäläisen kanssa suklaakeksejä.

Terapiaa ja leipomista?

Terapia liittyi siihen, että Moore sai edellisessä ottelussa kovan iskun päähänsä vastustajajoukkueen pelaajan jalasta.

Leipominen taas on todennäköisesti hyvin poikkeuksellinen järjestely suomalaisessa liigapalloilussa: jokaisella EBT:n liigapelaajalla on vuorollaan leivontavuoro ennen kotiottelua. Järjestely alkoi tällä kaudella.

”Talkoohenkeä ja yhteisöllisyyttä on vielä olemassa”, iloitsee EBT:n toiminnanjohtaja Pipa Böök-Mechan.

Pipa Böök-Mechan korostaa, että EBT:n ykköstavoite ei ole voittaa mestaruuksia vaan kehittää pelaajia.

Idea leipomisvuoroista on juuri Böök-Mechanin. Buffetille oli hoitaja, mutta myytävät leivonnaiset puuttuivat.

”Tämä tuli ihan tarpeesta, kun meiltä lähti [viime kauden jälkeen] joitain taustahenkilöitä pois. Mietin, että mitä hitsiä teen, ja tämä tuli mieleen.”

Seuraavaksi Böök-Mechan kääntyi joukkueen kapteenin eli Hämäläisen puoleen.

"Sanoin, että tarvitsemme teitä pelaajia myös tähän mukaan. Teimme listan [leipomisvuoroista], eikä keneltäkään pelaajalta tullut mitään poikkipuolisia sanoja. Jos pelaajat olisivat sanoneet, että ei missään nimessä, niin emme olisi tätä toteuttaneet.”

Niinpä Hämäläinen teki vuorolistan. Jokainen pelaaja tuo vuorollaan kotiotteluihin suolaisen ja makean tarjottavan.

”Pelaaja vastaa myös leivontatarvikkeista eli hankkii muun muassa jauhot, jos hän valmistaa alusta loppuun kaiken”, Böök-Mechan toteaa.

Korisliigassa kakkosena olevan EBT:n kotiotteluissa käy keskimäärin 250 katsojaa, joista monet ovat seuran junioreita. Mutta silti: kuinka paljon pelaajan pitää leivonnaisia tuoda?

”Emme ole asettaneet rajoituksia, kuinka paljon pelaajan täytyy tuoda. Jos puhutaan vaikkapa mokkapaloista, pelaaja voi tuoda niitä pellillisen. Kun [myytävät] loppuu, niin sitten loppuu.”

” ”Tilanne on vain se, että meillä ei ole hirveästi rahaa.”

EBT:n uusi järjestely on osoitus talkoohengestä, mutta samalla se kuvaa naisten urheilun tilannetta.

”Naisten urheilu hiihtoa ja joitain muita lajeja lukuun ottamatta ei ole valitettavasti lähelläkään sillä tasolla [taloudellisesti] kuin miesten urheilu”, Böök-Mechan sanoo.

Böök-Mechan korostaa, että EBT on ennen muuta junioriseura, joka siinä ohessa pyörittää myös naisten liigajoukkuetta ja 1. divisioonan joukkuetta. Vertailun vuoksi: miesten Korisliigassa edustusjoukkueet ovat erillisiä yhtiöitä irrallaan junioritoiminnasta.

”Tilanne on vain se, että meillä ei ole hirveästi rahaa. Jotta voimme pelata Korisliigassa, se vaatii paria amerikkalaista vahvistusta, joille maksetaan palkkaa, mutta muille ei käytännössä makseta. Joitain korvauksia pystymme maksamaan, jos pelaaja esimerkiksi valmentaa junioreita”, Böök-Mechan sanoo.

”Olemme junioriseura, joten heidän [juniorien vanhempien] rahojaan ei tähän [naisten joukkueisiin] laiteta.”

Mikä saa pelaajan tulemaan EBT:hen, pelaamaan palkatta ja vähän myös leipomaan?

”Kun uusi pelaaja tulee, kerromme, että meiltä saa huippuvalmennusta [päävalmentajana naisten maajoukkueenkin valmentajana oleva Niko Hellman], ja teen kaiken pelaajan eteen, mitä pystyn. Kohtelemme pelaajia hyvin. Panostamme nuoriin, kehittyviin pelaajiin.”

” ”Olen leiponut perheelleni loma-aikoina, joten se on ihan hauskaa silloin tällöin.”

Böök-Mechan ottaa esille myös Espoon.

”Espoo on todella hankala kaupunki. Jos vertaan melkein mihin tahansa [koripallo]kaupunkiin, niillä on vapaaehtoisia melkein kaikkeen buffetista toimitsijoihin. Espoossa on vaikeaa saada näitä edes rahalla”, Böök-Mechan puuskahtaa.

Hän muistuttaa, että Espoo on kuitenkin iso koripallokaupunki.

”Kaikista koripalloliiton lisenssipelaajista 11 prosenttia on espoolaisia.”

Böök-Mechanin mukaan myös salivuorot ovat kiven alla Espoossa.

Leivonta alkoi ainesosien sekoittamisella.

Palataan leivontaan. Yksi poikkeus leipomisvuoroissa olisi: joukkueen amerikkalaisvahvistuksia Moorea ja Carmen Tyson-Thomasia ei ole velvoitettu osallistumaan, mutta molemmat ovat vuoroissa mukana.

”Minusta on söpöä, että meillä on vuorot leivonnaisten tekemiseen joukkueen hyväksi”, Moore, 28, toteaa.

Moore kertoo, että hän ei ole kovin innokas leipomaan, vaikka pitääkin esimerkiksi ruoanlaitosta.

”Olen leiponut perheelleni loma-aikoina, joten se on ihan hauskaa silloin tällöin.”

Moore on ensimmäistä kauttaan Suomessa pelaamassa. Hän on ollut ammattilaisena kuusi vuotta ja ehtinyt kiertää pelaamassa Argentiinassa, Espanjassa, Romaniassa ja Turkissa.

”Täällä pelaaminen on erilaista mutta hyvällä tavalla. Pelaajat ovat nuorempia, mihin olen tottunut [muissa liigoissa]. He ovat kuitenkin yllättävän valmiita pelaajia.”

Moore vertaa kotimaahansa Yhdysvaltoihin, jossa alle 20-vuotiaat pelaajat ovat vielä koulujen joukkueissa.

” ”Paljon on ollut pohdintaa, mitä leipomuksia pitäisi tehdä.”

Syksyinen pimeyskään ei Moorea häiritse.

”Olen Pennsylvaniasta, joten olen tottunut kylmään ilmaan. Pimeys on hieman erilaista. Niko [päävalmentaja Niko Hellman] varoitti, että täällä on syksyllä todella pimeää, mutta se ei ole häirinnyt minua.”

Hämäläinen, 26, on lappeenrantalaisen Catsin kasvatti, mutta hän pelasi neljä kautta EBT:ssä, palasi kaudeksi Catsiin ja tuli nyt uudestaan EBT:hen.

Hämäläinen kertoo, että joukkueen sisällä leipomisesta on puhuttu – ja pelkästään myönteiseen sävyyn.

”Paljon on ollut pohdintaa, mitä [leipomuksia] pitäisi tehdä.”

Hän korostaa, että yksi leipomisvuoro ei hirveästi aikaa vie ja pakkohan ei ole varsinaisesti leipoa.

”Sellaista vaatimusta ei ole, että kaikki pitäisi tehdä alusta asti itse.”

Väkisinkin nousee ajatus, menisikö sama ajatus läpin miesten liigajoukkueessa.

”Isäni on perheemme leipuri, hänelle se kävisi!” Moore nauraa.

Taikina on valmis pellille laitettavaksi.

Entä miten kaksikon suklaakeksit onnistuivat?

”Taikina näytti hyvältä...”, Moore miettii juuri, kun on avaamassa uunin luukkua. ”Ne näyttävät ja tuoksuvat hyviltä! Teimme hyvää työtä.”

”Hyvää tiimityötä”, Hämäläinen lisää.

Naisten Korisliigan ottelu ToPo–EBT la 17.12. klo 15 Töölön kisahallissa ja EBT–Kouvottaret ke 21.12. kello 18.30 Espoonlahden urheiluhallissa.