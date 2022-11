Marcelo Méndez kertoo CNN:lle, että Lionel Messi ei neuvottele siirrosta Inter Miamiin. Messin haluista siirtyä MLS:ään on puhuttu aiemminkin.

Lionel Messi on tällä hetkellä MM-kisoissa edustamassa Argentiinaa.

Lionel Messin edustaja Marcelo Méndez kiistää väitteet, joiden mukaan argentiinalainen olisi neuvottelemassa siirrosta Inter Miamiin.

Messin siirtokuvioista uutisoi brittilehti Times, jonka mukaan sopimus solmittaisiin pian MM-kisojen jälkeen.

Méndez väitti CNN:lle lähettämässään tiedotteessa, että kyseessä on valeuutinen eikä mitään neuvotteluja Yhdysvaltoihin ole meneillään.

35-vuotias Messi pelaa parhaillaan Argentiinan riveissä jalkapallon MM-kilpailuissa. Seuratasolla hän edustaa toista kautta Ranskan liigassa pelaavaa PSG:tä.

Tulevaksi seuraksi väitetyn Inter Miamin omistaa englantilainen pelaajalegenda David Beckham. Messistä tulisi siirron myötä MLS:n kaikkien aikojen parhaiten palkattu pelaaja. Hänen lisäkseen seura olisi hankkimassa ensi kaudeksi Cesc Fàbregasin ja Luis Suárezin.

Messi on pelannut pääosan huippu-urastaan Espanjan liigan Barcelonassa. Messin aikeista pelata uransa viimeiset vuodet MLS:ssä on ajoittain puhuttu, mutta toistaiseksi palkanmaksaja on löytynyt Euroopan joukkueista.

Esimerkiksi talouslehti Forbes kertoi Messin MLS-aikeista toukokuussa.

Samassa yhteydessä Forbes muistutti Messin kertoneen haaveistaan asua Yhdysvalloissa jo Barcelonassa pelatessaan.

Meneillään olevassa MM-turnauksessa pelaa 36 pelaajaa MLS:stä. Suurin osa heistä edustaa Kanadaa ja Yhdysvaltoja, mutta sarjassa pelaavat myös esimerkiksi Walesin Gareth Bale ja Sveitsin Xherdan Shaqiri.

Sporting News -sivuston listauksen mukaan 36 pelaajalla MLS on kuudenneksi eniten pelaajia MM-turnaukseen saanut sarja.

Enemmän pelaajia löytyy vain viidestä perinteisestä Euroopan sarjasta: Englannin Valioliigasta, Saksan Bundesliigasta, Ranskan Ligue 1:stä, Espanjan La Ligasta ja Italian Serie A:sta.