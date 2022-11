Otto Virtasen ura etenee myötätuulessa: ”Nyt on sitten ensimmäinen grand slam tulossa”

Otto Virtanen pääsee ensimmäistä kertaa karsimaan Australian avoimeen tennisturnaukseen.

Otto Virtanen etenee maltilla kohti ammattilaistenniksen kirkkaimpia valoja.

Tuore ranking (ATP-176) viestii siitä, että Virtanen valmistautuu seuraaviin askeliin – jopa grand slam -tasolla.

”Ranking suosi niin, että pääsen Australian avointen karsintoihin. US Openissa oli paikka jo todella lähellä. Nyt on sitten ensimmäinen grand slam tulossa tammikuussa”, Virtanen paljasti STT:lle.

Ensi kauden kilpailukalenteriaan Virtanen täydentää, kun lomajakso on takana ja turnauksien ajankohdat vahvistetaan.

”Jos esimerkiksi Challenger-putki suosii niin, että kaksi pelattaisiin Ranskassa ja kaksi Italiassa, olen mielelläni mukana”, Virtanen puntaroi.

Virtanen, 21, ehti jo nuorella iällä kokea menestystä. Hän voitti 2018 junioreiden MM-turnauksena pidetyn Orange Bowlin kaksinpelisarjan ja ylsi Wimbledonissa poikien sarjassa nelipelimestariksi.

Aikuisten ammattilaisturnauksissa päättynyt syyskausi sujui niin vahvasti, että Virtanen saavutti marraskuussa ensimmäisen turnausvoittonsa ATP-haastajatasolla Italiassa. Menestys ei ole kiinni pelialustasta.

”Ensimmäinen (ITF-)turnausvoitto oli nurmella ja toinen massalla. Kolmas oli sisällä kovilla. Kaikki alustat on käyty läpi, ja tulosten perusteella on vaikea arvioida omaa suosikkia”, Virtanen aprikoi.

Otto Virtanen syntyi Hyvinkäällä tennisperheeseen. Isoveli Panu oli pitkään mittari, isä Pasi ylsi aikoinaan Suomen mestariksi ja kilvoitteli hetken ATP-pisteistäkin ennen siirtymistä valmentajaksi.

”Roger Federerin uraa olen seurannut pitkään. Olen ollut kahdesti myös paikan päällä hänen pelatessaan Wimbledonissa”, Virtanen kertoo.

Juuri uransa päättänyttä Federeriä Virtanen arvostaa hienoimmaksi pelaajiksi niistä, joiden otteluita hän on todistanut lehtereiltä.

”Nyttemmin tutuksi on tullut myös Novak Dokovic. Olen myös keskustellut hänen kanssaan, ja minulle on kehittynyt hänestä todella positiivinen kuva. Hän on tiettyinä ajanjaksoina ollut kentällä todella ylivoimainen, ja ihailen sitä”, Virtanen hehkuttaa.

Myös Jarkko Nieminen saa Virtaselta kiitosta antamastaan tuesta. Virtanen tietää, että turhan uhon ja ennakoimisen sijaan vain teot ratkaisevat. Potentiaalinsa hän on jo osoittanut – päämäärä on selkeä.

”Se oli se vuosi kun junioreissa pääsin pelaamaan isompiin kisoihin. Sain paljon kokemusta, perehdyin siihen maailmaan. Menestyin ja voitin jopa Wimbledonin. Sen jälkeen ei itseltään tarvinnut paljon kysellä, mihin tähdätään”, Virtanen linjaa.

Nuorempana Virtasen otteita leimasi se, että hän haki ratkaisuja turhankin hätäisesti.

Rystyriskit ovat nyt karisseet. Syöttö ja kämmen ovat edelleen jopa loistavia, mutta kehitystä tapahtui etenkin henkisellä puolella.

”Lopetin turhan stressaamisen ja aloitin keskittymisen kentällä toimimiseen. En ajatellut, voitanko vai häviänkö, yritin vain mennä pelitilanteeseen mahdollisimman rentona”, Virtanen myöntää.

Tasapaino on tenniksessä menestymisen a ja o. Sen tietää Virtanen.

”Tavoitteeni on pelata mahdollisimman monta kautta korkeimmalla sarjatasolla. Ensin rakennetaan pohja, josta ponnistaa. Hiljaa hyvä tulee”, rap-musiikkia kuunteleva Virtanen kuvaa.