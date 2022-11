Patrick Lange juoksi maratonin aikaan 2.30.32. Maraton on triathlonissa viimeinen laji, eli alla oli jo 3,8 kilometrin uinti ja 180 kilometrin pyöräily.

Saksalainen triathlonisti Patrick Lange juoksi viime viikolla hurjan maratonajan Ironman-kilpailussa.

Lange juoksi Israelissa Ironman-kilpailun maratonosuuden aikaan 2.30.32. Lajisivusto Triathlon magazine arvelee verkkosivuillaan, että kyseessä on todennäköisesti kaikkien aikojen nopein maratonaika, joka on juostu Ironman-kisassa.

Pienet epävarmuustekijät liittyvät siihen, että Ironman-kisojen maratonreitit eivät ole useinkaan sertifioituja. Se tarkoittaa sitä, että matkan pituudessa eri kilpailuissa voi olla pientä heittoa.

Langen Instagram-tililleen lataaman Strava-sovelluksen reitin mukaan tämän kertainen matka olisi ollut noin 300 metriä liian lyhyt, mutta siitä ei ole tarkkaa tietoa, missä vaiheessa Lange käynnisti mittausta suorittaneen kellonsa.

Ennätysparannus oli silti niin roima, että Lange olisi ehtinyt täyden matkankin maaliin jäljelle jääneen ajan puitteissa.

”Uusi maratonennätys. Olen aina uneksinut rajojen rikkomisesta”, Lange kirjoitti.

Aiempi ennätys 2.34.39 oli Matt Hansonin nimissä, eli parannusta tuli 4.07.

Keskimääräisellä matkantekovauhdillaan Lange olisi ehtinyt juosta reilut 1 100 metriä lisää ennen kuin hän olisi taivaltanut Hansonin noteeraaman ajan verran.

Lange käytti mailiin keskimäärin 5.48 minuuttia. Keskimääräinen kilometrivauhti oli näin ollen 3.36. Suorituksensa hän teki Ironmanin viimeisenä osiona. Alla oli näin ollen 3,8 kilometrin uinti ja 180 kilometrin pyöräily.

Langen kokonaisaika oli 7.42.00, mikä on hänen uusi ennätyksensä. Lange on kokenut 36-vuotias kilpailija, joka on voittanut Ironmanin maailmanmestaruuden kahdesti urallaan.