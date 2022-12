Entinen ammattikeilaaja ja urheilujohtaja Perttu Jussila kokee jalkapallon MM-kisojen One Love -kapteeninnauhakohun turhauttavana. Kuva marraskuulta 2021.

Perttu Jussila seuraa Fifan ja MM-kisajärjestäjien sekoilua sekä huippu-urheilijan ja urheilujohtajan silmin että seksuaalivähemmistöön kuuluvana.

Jalkapallon MM-kisoja isännöivän Qatarin vihamielinen suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin on käynyt kisojen aikana ilmi monin eri tavoin.

Esimerkiksi sateenkaaritunnuksin varustetut liput ja hatut ovat olleet lupausten vastaisesti kiellettyjä. Jopa kellon ranneke on kelvannut syyksi sisäänpääsyn epäämiseen.

”Jotenkin tuon seuraaminen aiheuttaa minussa myötähäpeää”, entinen ammattikeilaaja, Suomen Keilailuliiton puheenjohtajana vuosina 2017–2019 toiminut Perttu Jussila sanoo.

Jussila on seurannut Kansainvälisen jalkapalloliiton (Fifa) ja kisajärjestäjien sekoilua sekä huippu-urheilijan ja urheilujohtajan silmin että seksuaalivähemmistöön kuuluvana. Hän tuli kaapista viime vuonna.

Urheilu on Jussilan mukaan epäonnistunut kerta toisensa jälkeen huomaamaan sen, kuinka sitä käytetään poliittisten tarkoitusperien edistämiseen. Hänelle on pettymys, että hirmuhallintojen lupaukset niellään hyväuskoisina.

”Se näkyy mielestäni hyvin, että raha on kuitenkin urheilulle keskeisin arvo”, hän sanoo.

” ”Jotenkin tuon seuraaminen aiheuttaa minussa myötähäpeää.”

Sateenkaarinauhan käsivarteensa laittanut yhdysvaltalaiskannattaja poistettiin katsomosta ennen Iran–Yhdysvallat-ottelua, joka pelattiin tiistaina 29. marraskuuta.

Lue lisää: Qatar vie homofobian äärimmäisyyksiin: ”Nämä ovat vakavia ihmis­oikeus­loukkauksia”

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoi Qatarista palattuaan HS:n haastattelussa liiton lähettämästä tukikirjeestä Fifan puheenjohtajalle Gianni Infantinolle. Lahti otti myös esiin Fifan kansallisille liitoille maksaman kahden miljoonan dollarin tukirahan.

”Tavallaan hän tuli siinä paljastaneeksi, mistä tässä ihan oikeasti on loppujen lopuksi kysymys”, Jussila kokee.

”Voimme sanoa, että meillä on kaikkia kivoja ja tärkeitä arvoja. Voimme nostaa niitä juhlapuheissa, mutta kuinka moni on valmis lyömään ne oikeasti puntariin siinä kohtaa kun toisella puolella on se, että saamme ottaa hetkellisesti vaikka taloudellisesti jonkun verran kuokkaan.”

Qatar on käyttänyt kisoissa valtaansa vääntämällä haluamiaan asioita itselleen suotuisaksi Fifan nöyrtyessä pienissäkin yksityiskohdissa, kuten One Love -kapteeninnauhoissa.

”Kyllähän se suomeksi sanottuna vituttaa. On tosi turhauttavaa, että tämmöisten asioiden kanssa joudutaan koko ajan painimaan”, Jussila sanoo suoraan.

”Se on hiljainen tuenosoitus ihmisoikeuksille. Jos siitä tehdään ongelma, niin hyvä kysymys on, mikä on se käytännön tapa, millä Fifan ja Kansainvälisen olympiakomitean arvot näytetään, kun tällaisissa mitättömissäkään asioissa ei onnistuta.”

” ”On tosi turhauttavaa, että tämmöisten asioiden kanssa joudutaan koko ajan painimaan.”

Englannin kapteeni Harry Kane kantoi One Love -kapteeninnauhaa syyskuussa Italiaa vastaan pelatussa ottelussa. MM-kisoissa nauhan käyttö on kielletty.

Lue lisää: Ari Lahti kertoo, kuinka kuuma keskustelu One Love -hiha­nauhasta Fifassa käytiin: ”Meni ihon alle”

Jussila toimi Keilailuliiton puheenjohtajana lokakuussa 2019, kun liitto ilmoitti, ettei Suomi lähetä humanitäärisistä syistä joukkuetta Turkin Ankarassa käytyyn Euroopan mestarien cupin kilpailuun.

Syynä oli Turkin hyökkäys Syyrian kurdialueille kisojen alla.

Suomi sai boikottirintamaan mukaan muutaman muunkin maan, vaikka Jussila kertookin, ettei usko boikottiin ensisijaisena keinona. Hän muistuttaa, kuinka vastaava kisa siirrettiin Turkista Itävaltaan 2017.

”Jos voidaan perseillä hamaan tappiin asti ja luottaa siihen, että ’ei nuo reagoi kuitenkaan ihmeellisellä tavalla ja nuo kuitenkin tulee’, niin miten vaikuttavaa sekään sitten on”, hän kysyy.

Brittilehti The Guardian selvitti jo kesällä, ettei Qatar takaa turvallisia kisoja seksuaalivähemmistöille. Jussila itse ei lähtisi maahan edes urheilijana.

”Nyt kun olen avoimesti ulkona kaapista, niin en tietenkään [lähtisi], koska se olisi merkittävä turvallisuusriski. En voisi missään tapauksessa tehdä sitä.”

” Jussila kertoo, ettei usko boikottiin ensisijaisena keinona.

Italialainen Mario Felli Falco juoksi sateenkaarilippua kantaen kentälle Portugalin ja Uruguayn ottelussa 28. marraskuuta. Hänen paitansa etupuolella ollut teksti kehotti pelastamaan Ukrainan ja selässä ollut teksti vaati kunnioitusta Iranin naisille.

Lue lisää: Urheilujohtajana toiminut Perttu Jussila salasi pitkään osan itsestään ja kuunteli hiljaa, kun hänelle tärkeistä asioista vitsailtiin

Qatar on Jussilalle tuttu maa, sillä hän kilpaili siellä yhdeksän kertaa. Ensimmäisen kerran Jussila oli Qatarissa viikko sen jälkeen, kun maalle myönnettiin jalkapallon MM-kisat.

Jussila tiesi, että qatarilaiset homoyhteisöt elävät piilossa, eikä hän itsekään ollut ulkona kaapista. Matkaa varjosti pelko, joka oli läsnä koko ajan.

”Ei se rationaalinen pelko ollut, koska ei ollut tavallaan mitään, mistä se olisi voinut yhtäkkiä paljastua”, hän sanoo.

”Jos se olisi paljastunut, ei minulla olisi ollut minkäänlaisia oikeudellisia edellytyksiä puolustaa itseäni siinä maassa.”

Keilailun joukkuemaailmanmestari ja moninkertainen EM-mitalisti on tuntenut samoin muissakin Persianlahden maissa. Jo niihin matkustaminen lisää vähemmistöstressiä.

” Matkaa varjosti pelko, joka oli läsnä koko ajan.

Edes MM-kisojen järjestelykomitea ei voi mitään tälle sateenkaarelle, joka syntyi kentän kastelun ja auringonsäteiden vaikutuksesta Ahmad Bin Alin stadionille ennen Costa Rican ja Japanin ottelua.

Lue lisää: The Guardian: Qatar ei pahoinpitele homo­seksuaaleja, jos he suostuvat vasikoiksi

Suurin osa Qatarissa pelaavista jalkapalloilijoista on haaveillut MM-kisoihin osallistumisesta lapsuudestaan saakka. He eivät ole valinneet Qataria kisapaikaksi.

”On vastuutonta, että urheilujohtajat ovat kerta toisensa jälkeen kyvyttömiä ihmisoikeuskysymysten äärellä. Se johtaa siihen, että urheilijat joutuvat tosi vaikeaan paikkaan”, Jussila kokee.

”He haluaisivat urheilla ja luottaa siihen, että urheilujohtajat hoitavat kilpailutapahtumat sellaisiin paikkoihin, missä voit selkä suorassa osallistua.”

Saudi-Arabia haluaa järjestettäväkseen vuoden 2030 MM-kisat. Tällä kertaa isännän valitsevat Fifan jäsenmaat, joista iso osa kamppailee korruptio-ongelmien kanssa.

On syytä pohtia, kuinka moni näistä maista on valmis äänestämään urheilulla valtaansa pönkittävää öljyjättiä, jos pöydällä odottaa pino seteleitä ”olosuhteiden kehittämiseen.”

”Minulle on tarjottu sadan tuhannen euron lahjuksia, että jään pois maailman keilailuliiton puheenjohtajakisasta”, Jussila kertoo.

” ”On vastuutonta, että urheilujohtajat ovat kerta toisensa jälkeen kyvyttömiä ihmisoikeuskysymysten äärellä.”

Kroatian ja Kanadan kohtaamista kuvanneen kameramiehen kaluston päälle oli aseteltu sateenkaaren värein koristeltu Karhuherra Paddingtonia muistuttava maskotti.

Lue lisää: MM-kisojen lähettiläs sanoo homo­seksuaalisuuden olevan ”vaurio aivoissa”

Jussila kävi puheenjohtajakisaa kuwaitilaisen šeikin Talal Mohammad Al-Sabahin kanssa. Tuolloin Al-Sabahin tueksi haettiin valtakirjat muun muassa Pohjois-Koreasta ja Turkmenistanista.

”Tässä on ihan sama kysymys. Huonostihan siinä tulee käymään, koska ne ovat täysin alttiita kaikenlaiselle korruptiolle”, kevään eduskuntavaaleissa vihreiden listalla ehdolla oleva Jussila sanoo Saudi-Arabian MM-kisahakuun viitaten.

Hän tietää, että tietyissä maissa urheilujohtajan tehtävät toimivat lähinnä egon jatkeena. Silloin ei ajatella lajin eettis-moraalista etua vaan sitä, mistä saisi kivan Rolexin.

”Toivoisi, että arvot olisivat urheilulle jonkun arvoisia”, Jussila sanoo.

Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ei hänen mukaansa ole prioriteetti edes sen vertaa, ettei seksuaalivähemmistöjen tarvitsisi pelätä turvallisuutensa puolesta.

”Se ei ole ihan hirveästi vaadittu.”

Lue kaikki MM-kisajutut täältä.