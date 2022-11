Qatarin otteluissa vaikutuksen tehnyt faniryhmä haalittiin lehden mukaan kasaan ympäri Lähi-itää.

MM-kisoissa on herättänyt ihmetystä, ketkä oikein ovat yli tuhatpäisessä yhtenäisessä fanijoukossa Qatarin maajoukkueen tukena. Yhdysvaltalainen The New York Times -lehti on selvittänyt, että Qatarin maajoukkuetta kiihkeästi katsomossa kannattavat fanit ovat tehtävään palkattuja ultrafaneja ympäri Lähi-itää.

Suurin osa näistä Qatarin tueksi palkatuista ultrafaneista tulee Libanonista. 1 500 ultrafanin ryhmässä on myös nuoria miehiä Egyptistä, Algeriasta ja Syyriasta.

Yksi lehden haastattelemista ultrafaneista kertoi, että raha ei ollut ainoa motivaatiotekijä, joka sai lähtemään Qatarin tueksi.

”Meidän velvollisuutemme on tukea arabimaata. Jaamme saman kielen ja kulttuurin. Olemme sormia samalla kädellä. Haluamme näyttää maailmalle jotain erityistä.”

Palkatuille ultrafaneille tarjottiin yltäkylläinen kokemus: ilmaiset lennot, majoitus, otteluliput, ruokaa ja pieni stipendi.

Huhtikuussa Libanonissa järjestettiin testi, jossa Nejmeh-seuran fanit esittivät parastaan. Lehden mukaan se vakuutti qatarilaiset siitä, että heidän kannattaisi palkata libanonilaisia. Libanonilaiset saapuivat lokakuun puolivälissä Qatariin harjoittelemaan yhteis­toimintaansa ja opettelemaan Qatarin kansallislaulun.

Qatarin MM-kisojen järjestäjät eivät vastanneet The New York Timesin kysymyksiin palkatuista faneista.