Portugalin ei olisi kuulunut saada rangaistuspotkua Uruguay-ottelun loppuhetkillä.

Jalkapallon MM-kisoissa nähtiin Portugalin ja Uruguayn välisessä ottelussa loppuhetkillä rangaistuspotkutilanne, jossa tehty virhetuomio voi pahimmillaan jopa maksaa Uruguaylle jatkopaikan turnauksessa.

Portugali johti ottelua maalein 1–0, kun se sai rangaistuspotkun. Tilanteessa Portugalin Bruno Fernandes nousi kohti rangaistusaluetta, ja Uruguayn José María Giménez heittäytyi laukauksen tielle.

Fernandes ei kuitenkaan laukonut vaan ujuttikin pallon Giménezin jalkojen välistä eteenpäin. Pallo osui kuitenkin kaatuvan Giménezin käteen tämän vartalon alla.

Erotuomari Alireza Faghani ei ensin tuominnut rangaistuspotkua, mutta videohuoneesta oltiin häneen yhteydessä. Faghani kävi itse katsomassa tilanteen videolta ja vei pallon pilkulle.

Fernandes laukoi pallon maaliin ja voittolukemiksi 2–0.

Lue lisää: Cristiano Ronaldo halusi maalin omiin nimiinsä, fanit puhuvat ”Jumalan tukasta”

Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että sääntöjen mukaan rangaistuspotkua ei olisi pitänyt viheltää.

International Football Association Board eli Ifab on jalkapallon säännöistä päättävä kansainvälinen elin, ja sen koulutusvideoilla on käsitelty lähes identtinen tilanne.

Pallo osuu heittäytyvän pelaajan alla olevaan käteen, ja Ifabin ohje on, että tilanteesta ei tule viheltää rangaistuspotkua.

”Ei tee itsestään epäluonnollisesti isompaa. Käsivarren asento on tukemassa, kun pelaaja on kaatumassa tai nousemassa maasta”, perusteluissa todetaan.

Giménezin käsi oli luonnollisessa asennossa tukemassa häntä kaatumisen hetkellä, joten rangaistuspotkutuomio on väärä.

Uruguay on kahden ottelun jälkeen saanut kokoon vain yhden pisteen, ja maaliero on 0–2. Ghana on tällä hetkellä kiinni toisessa jatkajan paikassa kolmella pisteellä maalierolla 5–5.

Jos Ghana pelaa viimeisessä ottelussa tasapelin ja Uruguay voittaa alle kolmella maalilla Etelä-Korean, Ghana menee jatkoon. Jos Uruguay olisi hävinnyt Portugalille vain maalilla, riittäisi kahden maalin voitto ohittamaan Ghanan tasapisteissä maalieron turvin.