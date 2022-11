Keskiviikkona paketoidaan MM-kisojen C- ja D-lohkot.

Christian Eriksenin Tanskalla on kahden ottelun jälkeen koossa vasta piste.

Jalkapallon MM-kisoissa ratkaistaan keskiviikkona C- ja D-lohkoista jatkoon menevät joukkueet.

Kello 17 pelataan D-lohkon ottelut Ranska–Tunisia ja Australia–Tanska. Nelikosta Ranska on varmistanut jo paikkansa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

Toisessa paikassa on vahvimmin kiinni Australia, joka voitti Tunisian. Tanskalla ja Tunisialla on on kummallakin yksi piste keskinäisestä tasapelistä.

C-lohkon päätöskierroksella pelataan kello 21 alkaen ottelut Puola–Argentiina sekä Saudi-Arabia–Meksiko.

Lohkoa johtaa Puola, joka on kerännyt neljä pistettä voitolla Saudi-Arabiasta ja tasapelistä Meksikoa vastaan.

Kolmessa pisteessä ovat Saudi-Arabia ja Argentiina. Saudi-Arabia voitti Argentiinan, joka on puolestaan voittanut Meksikon.

Meksikolla on yksi piste.