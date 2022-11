Intialaiset siirtotyöläiset joutuivat pettymään MM-stadionin uumenissa.

Kun Qatarin jalkapallomaajoukkue marssi kentälle pelaamaan MM-kotikisojensa viimeisen ottelun, Al Bayt -stadionin katsomot olivat vähintäänkin puolityhjät.

Kun peliä oli pelattu kymmenisen minuuttia, tilanne muuttui hetkessä. Yhtäkkiä katsomoon marssi valtava määrä väkeä. Kaikille ei vaikuttanut riittävän edes istumapaikkoja.

Äkilliselle yleisöryntäykselle löytyi yksinkertainen selitys. Kun kisajärjestäjille kävi selväksi, etteivät katsomot muuten täyty, he päättivät avata portit siirtotyöläisille.

Heille on annettu erityislupa käydä katsomassa turnauksen otteluita maksutta niin kutsutulla Hayya-kortilla.

Aftonbladetin mukaan tunnelma sekä stadionin sisällä että ulkopuolella oli kaoottinen, kun kymmenettuhannet työläiset yrittivät päästä sisään katsomoihin.

”Meidät tuotiin tänne busseilla. He kertoivat meille, että pääsemme sisään Hayya-kortilla. Menin sisään ensimmäisellä puoliajalla. Puoliajalla kävin ulkona. Nyt minua ei päästetä takaisin sisään, koska siellä on täyttä. Täällä on liikaa ihmisiä, mutta meille luvattiin, joten kaikki nousivat busseihin”, Aftonbladetin haastattelema intialainen siirtotyöläinen kertoi.

New York Timesin toimittaja Tariq Panja julkaisi kuvan tunnelmista stadionin sisältä. Panjan mukaan stadionille jonottaneet olivat Intiasta tulleita työläisiä. Paikalla oli myös jonkun verran perheitä.

Kun kisajärjestäjät tajusivat tilanteen ja yrittivät käännyttää paikalle turhaan kärrätyt siirtotyöläiset pois, kaaos stadionin sisällä vain kasvoi.

Pettyneet työläiset protestoivat pettymystään ja olivat vastahakoisia lähtemään, ennen kuin stadionin vartijat paimensivat heidät väkipakolla ulos.

Qatar hävisi kisojen viimeisen ottelunsa lukemin 0–2. Se hävisi kaikki kolme peliään ja teki vain yhden maalin.