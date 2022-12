Torstaina paketoidaan jalkapallon MM-kisojen alkulohkot E ja F. HS seuraa kisapäivän tapahtumia.

Jalkapallon MM-kisoissa ratkaistaan torstaina E- ja F-lohkoista jatkoon menevät joukkueet.

Kello 17 pelataan F-lohkon ottelut Kroatia–Belgia ja Kanada–Marokko. Nelikosta Kanada on jo varmasti ulkona jatkopeleistä, sillä se on hävinnyt molemmat ottelunsa.

Kroatialla ja Marokolla on kasassa neljä pistettä, Belgialla on kolme pistettä Kanada-voitosta.

F-lohkon päätöskierroksella pelataan kello 21 alkaen ottelut Japani–Espanja sekä Costa Rica–Saksa.

Vankimmin jatkopaikassa on kiinni neljä pistettä kerännyt Espanja. Japanilla ja Costa Ricalla on kasassa kolme pistettä. Saksalla on vain piste tasapelistä Espanjaa vastaan.

Yle näyttää torstain kaikki ottelut.

