Laulaja Chisun isä on kuollut – Gary Sundberg tunnettiin jalkapalloilijana

Chisu kertoo Instagramissa, että hänen isänsä on kuollut.

Laulaja Chisu kertoo Instagramissa, että hänen isänsä Gary Sundberg on kuollut.

Sundberg oli entinen jalkapalloilija, joka pelasi hyökkääjänä muun muassa HIFKissä 1960-luvulla. Uransa jälkeen hän toimi aktiivisesti seuran järjestötehtävissä ja taloudellisena tukijana. Sunberg oli kuollessaan 81-vuotias.

”Mun sekä neljän veljeni isä menehtyi eilen illalla. Meidän lisäksi häntä jäi kaipaamaan hänen elämänkumppaninsa perheineen, lastenlapset, sukulaiset ja monet ystävät. Hän oli monelle inspiraatio ja hänen luovuutensa yritysmaailmassa sekä pelisilmänsä HIFK:n jalkapalloseurassa ensin pelaajana sekä myöhemmin kunniapuheenjohtajana oli niin sanotusti NEXT LEVEL”, Chisu kertoo Instagramissa.

Chisu kuvailee isäänsä seikkailijaksi, joka kertoi ihmeellisiä tarinoita ja antoi tuttipullosta kolajuomaa ja joskus myös liikaa jäätelöä. Hän muistaa myös, miten isä opetti hänet tekemään takkaan tulen.

Chisu esiintyi keskiviikkona heti isänsä kuoleman jälkeen Helsingin Tavastialla. Hän kertoo Instagramissa, että lavalle oli erittäin vaikea nousta.

”En halunnut perua, koska tiedän et Pappe/Gary/Faija ois ollu et ”Chisu, älä stressaa – sit ku mä kuolen ni pidätte ISOT juhlat”. Ja tänään me pidettiin. Omistin ja omistan tän illan keikan isälle – tietenkin.”

Chisun mukaan hänen isänsä näki hänen keikkansa vielä maanantaina. Isä ja tytär eivät kuitenkaan ehtineet jutella sen jälkeen.

”Se oli meidän viimeinen kohtaaminen. Kauniin siitä teki sen, että viimeiset sanat hänelle sain laulaa Lähtö-kappaleen tahtiin”, Chisu kertoo Instagramissa.