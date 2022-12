Vantaa aikoo tehdä ensimmäistä kertaa tykkilumesta pienen pulkkamäen ja kaksi noin 700 metrin mittaista latulenkkiä.

Kun pääkaupunkiseudulle saataneen lähipäivinä uudelleen riittävää pakkasta, Vantaalla ruvetaan tekemään tykkilumilatua aivan uuteen paikkaan, Kuusijärvelle.

Vantaan liikuntapaikkamestari Juha Savolainen kertoi torstaina HS:lle, että Kuusijärvelle on tarkoitus lumettaa pieni pulkkamäki parkkipaikan läheisyyteen sekä kaksi noin 700 metrin mittaista latulenkkiä.

”Se on tavoite. Emme ole koskaan ennen tykittäneet siellä. Eilen saimme siellä sähköt päälle ja kokeiltua. Siellä on kaikki pumput asennettu, ja ne toimivat”, Savolainen sanoi.

Savolaisen mukaan Kuusijärvestä tulee uusi kohde sen takia, että ykköspaikassa Hakunilassa ei toistaiseksi päästä lumettamaan.

Tämä johtuu siitä, että Hakunilan urheilupuiston koko sähköverkon uusiminen on viivästynyt.

”Sähkärit tekevät hommia koko ajan. He epäilivät, että ensi viikolla voisi olla valmista. Meille tulee lumetukseenkin uudet kaapelit. Mitään vanhaa ei jää käyttöön.”

Tässä tilanteessa Savolaiselle ja hänen johtamilleen laduntekijöille on helpotus, että hiihdon Suomen cupin kilpailut järjestetään Hakunilassa vasta helmikuun puolivälissä eli noin kuukautta myöhemmin kuin monena edellisenä vuotena.

”Jos ne olisivat tammikuussa, meidän olisi pitänyt miettiä jotain ihan eri ratkaisua. Kun lumitykkejä on turvallista käyttää Hakunilassa, ei siihen lumetukseen mene kauan.”

Kun Hakunilassa ei ole päästy tekemään latuja, Vantaan ykköskohteena on ollut Petikko. Yleensä lumetus on aloitettu Savolaisen mukaan Petikossa vasta sen jälkeen, kun Suomen cupin kisat on pidetty Hakunilassa.

Nyt Petikossa on tykkilumesta tehtyä latua jo yli kilometri yhteen suuntaan. Savolaisen mukaan latua pidennetään edelleen.

”Siellä on ollut varmaan enimmillään puolitoista kilometriä yhteen suuntaan eli kolme kilometriä edestakaisin hiihdettynä. Varmaan siihen päästään nytkin”, Savolainen arvioi.

Helsingin laduista vastaava liikuntapalveluiden tiimiesihenkilö Mircos Kienanen kertoi, että Paloheinässä ollaan valmiina aloittamaan lumetus heti, kun pakkasta on riittävästi.

”Vaikea vielä sanoa, aloitetaanko tänään illalla, vai siirtyykö se huomiseen. Valmiudessa ollaan aloittamaan heti, kun se on järkevää”, Kienanen sanoi torstaina päivällä.

Tähän mennessä Helsingissä ei ole tänä talvena vielä tehty tykkilunta, ja siihen on Kienasen mukaan syynsä.

”Meillä pitäisi olla vähintään kolme astetta pakkasta, että pystytään tekemään jotain. Me käytämme verkkovettä, joka on 5–6-asteista. Saamme jäähdytettyä sitä ehkä pari astetta. Me annamme aika paljon tasoitusta Espoolle ja Vantaalle siinä, että ne ottavat kylmää vettä”, Kienanen sanoi.

Hän viittasi siihen, että esimerkiksi Espoon Oittaalla lumetukseen tarvittava vesi tulee viereisestä Bodominjärvestä.

”Se vesi saattaa olla lähellä yksiasteista. Siinä on hirveä ero, eikä ilman lämpötilakaan ole koko pääkaupunkiseudulla sama. Meillä ei ole ollut toistaiseksi monta tuntia yli kolmen asteen pakkasta”, Kienanen sanoi.

Oittaalla on hiihdetty tykkilumiladulla runsaan viikon ajan. Nyt siellä pääsee hiihtämään tykkilumiladulla runsaan kilometrin lenkkiä, jota pidennetään vähitellen.

Lisäksi varsinkin luisteluhiihtoon löytyy luonnonlumelle pohjattuja reittejä useissa paikoissa pääkaupunkiseudulla, jos ei ole turhan tarkka siitä, että mukana on suksien naarmuuntumisen riskiä.

Tietoja laduista ja niiden kunnosta löytyy muun muassa Facebookin Latutilanne-sivustolta ja ulkoliikunta.fi- ja ladulle.fi-palveluista.