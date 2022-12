Serbian hyökkääjä Dusan Vlahovic on yhdistetty joukkuekaverinsa Predrag Rajkovicin vaimoon Anaan. Vlahovicin mukaan väitteet salasuhteesta ovat naurettavia.

Juventuksen hyökkääjä Dusan Vlahovic on jäänyt MM-kisoissa yllättäen vähälle peliajalle.

Serbian jalkapallomaajoukkueen tiedotustilaisuus alkoi keskiviikkona oudolla episodilla.

Mikrofonin takana istunut Dusan Vlahovic halusi puhua asiasta, joka painoi hänen mieltään.

”Olen pahoillani, kun joudun aloittamaan tiedotustilaisuuden MM-kisoissa tällä tavalla, mutta minun on puhuttava eräästä asiasta, johon minut on vedetty mukaan”, Juventuksen tähtihyökkääjä sanoi.

Vlahovic, 22, viittasi puheenvuorollaan Serbian mediassa levinneisiin väitteisiin, joiden mukaan hänellä olisi salasuhde MM-joukkueen varamaalivahdin Predrag Rajkovicin vaimon Ana Rajkovicin kanssa.

Vlahovic luonnehti väitteitä absurdeiksi.

”Joukkueemme on yhtenäisempi kuin koskaan ja ilmapiiri on mahtava. Jutut [suhteesta] ovat naurettavia. Haluan suojella nimeäni ja koskemattomuuttani, joten aion ryhtyä oikeudellisiin toimiin, mikäli niin on tarpeen”, hän jatkoi.

Väitetyn suhteen toinen osapuoli, Ana Rajkovic, otti asiaan kantaa Instagramissa.

”Kateelliset ihmiset keksivät satuja, tyhmät jakavat ja idiootit uskovat niitä”, hän kirjoitti keskiviikkona.

Rajkovic on entinen käsipalloilija, joka on tehnyt uraa mallina. Hän julkaisi keskiviikkona Instagramissa kuvan Dohasta.

Serbialaismedian mukaan hän vietti alkukisat kotimaassaan ja osallistui muun muassa ystävänsä syntymäpäiväjuhliin.

Tällä kaudella kuusi maalia Serie A:ssa latonut Vlahovic on pelannut Serbian kahdessa ensimmäisessä MM-ottelussa vain 25 minuuttia.

Hän kertoi tiedotustilaisuudessa, ettei ole vielä tuntenut olevansa täydessä pelikunnossa, minkä vuoksi minuutit ovat jääneet vähiin. Kolossaalinen kärki on kärsinyt syksyllä nivusvaivoista.

Serbia kohtaa alkulohkon päätösottelussaan perjantaina Sveitsin. Vain yhden pisteen turnauksessa keränneet serbit tarvitsevat voiton edetäkseen neljännesvälieriin.