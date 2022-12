Minä todella toivon, ettei itsekkyys tahri Ronaldon viimeisiä vuosia jalkapalloilijana vaan että hän kykenee henkiseen muutokseen. Ikääntyminen ei ole kivutonta, ei edes maailman parhaalle jalkapalloilijalle, HS Urheilun kolumnisti Tim Sparv kirjoittaa.

Vanheneminen ei ole helppoa. Kaikki sujuu vähän hitaammin, ja samaan aikaan maailma ympärillä tuntuu vain tihentävän tahtia. Työpäivän päättyessä väsyttää enemmän kuin ennen. Kroppaa kolottaa. Työtehtävät muuttuvat, eikä oma panos enää tunnu yhtä merkitykselliseltä kuin ennen.

Tim Sparv

En usko, että vanheneminen urheilun maailmassa on kovinkaan erilaista kuin missä tahansa muussa ammatissa. Vaatii taitoa pysyä vakaana, kun uran loppu lähestyy. Se on henkinen ja fyysinen haaste, joka voi horjuttaa henkistä hyvinvointia, jos uutta todellisuutta ei pysty ottamaan avosylin vastaan.

Cristiano Ronaldo on 37-vuotias, ja hänen uransa loppu lähestyy. Hän on harjoittelumoraaliltaan mallioppilas ja kaiken kaikkiaan loistava esimerkki ihmisestä, joka on kovalla työllä edennyt Tiktok-temppuja tekevästä laihasta ja hontelosta teinistä fyysiseksi hirviöksi, jota yksikään vastustaja ei pysty pysäyttämään.

Mutta Ronaldokin vanhenee, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että hänen on vaikea sopeutua ajatukseen.

Ronaldo on aina ollut joukkueidensa suuri tähti ja alfauros, mutta tällä kaudella hän on joutunut tyytymään pienempään rooliin. Joskus hän on pelannut, joskus tullut mukaan kesken pelin ja joskus istunut koko ottelun ajan vaihtopenkillä. Hän on selvästi tyytymätön, ja hiljattain kävikin selväksi, että hän poistuu Manchester Unitedin riveistä välittömästi. Se ei ole mikään yllätys, kun katsoo viime kuukausia ja hänen käytöstään.

Erään viime kesän esikaudella pelatun ottelun jälkeen, oltuaan ensimmäisen puoliajan kentällä, Ronaldo poistui stadionilta ennen pelin loppumista. Liigaottelussa Tottenhamia vastaan hän kieltäytyi menemästä vaihdossa kentälle ja häipyi pukuhuoneeseen, ennen kuin tuomari oli edes viheltänyt peliä päättyneeksi. Pari viikkoa sitten antamassaan pitkässä haastattelussa hän arvosteli kaikkea ja kaikkia Manchester Unitedissa, seurassa johon siis silloin vielä kuului ja joka oli aikoinaan mukana tekemässä hänestä maailman parasta jalkapalloilijaa.

Sellaista ei voi hyväksyä, vaikka asiaa katsoisi miltä kannalta tahansa.

Pystyn eläytymään siihen – tietenkin pienemmässä mittakaavassa – mitä Ronaldo käy läpi. Kun roolini ja peliaikani seurajoukkueessa pieneni ja kun huomasin, ettei kroppa enää oikein pysynyt vauhdissa, koin pienoisen identiteettikriisin.

Pää ja sydän olisivat halunneet jatkaa, mutta aika oli tullut täyteen. Ja se oli vaikeaa. Tuntui ettei minulla ollut mitään merkitystä, kun en enää kyennyt pelaajana vastaamaan omiin ja ympäristön odotuksiin.

Olin kuitenkin vakaasti päättänyt, ettei minusta tulisi hapanta vanhaa äijää, joka kylväisi joukkuetovereittensa niskaan pelkkää negatiivista energiaa. Jotenkin tajusin päätyneeni tienhaaraan ja joutuvani valitsemaan kahdesta tiestä: voisin joko juuttua menneisyyteen tai olla kiitollinen siitä, mitä oli ollut, ja ottaa uuden todellisuuden avosylin vastaan. Valitsin jälkimmäisen.

Tuin ja kannustin joukkuetovereitani parhaan kykyni mukaan. Johdin käyttäytymällä ammattimaisesti ja myönteisesti. Kohtelin ympärilläni olevia ihmisiä kunnioittavasti, sillä sen he olivat totta vie ansainneet. Vaikka sisälläni velloi hetkittäin raju tunnemyrsky, pystyin vanhenemaan pystypäin.

Ronaldo on edelleen aivan fantastinen pelaaja, ja nyt hänen toivotaan vievän Portugalia kohti MM-kultaa Qatarissa. Samaan aikaan hän on ikääntyvä urheilija, joka juuri nyt käyttäytyy kuin pikkulapsi, joka ei saa haluamaansa karkkipussia.

Minä todella toivon, ettei itsekkyys tahri hänen viimeisiä vuosiaan jalkapalloilijana vaan että hän kykenee henkiseen muutokseen. Ikääntyminen ei ole kivutonta, ei edes maailman parhaalle jalkapalloilijalle, mutta se ei myöskään automaattisesti tarkoita sitä, ettei hän enää voisi olla hyödyksi ympärillään oleville ihmisille.

Suomennos: Laura Jänisniemi

