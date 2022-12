Markkanen ja Utahin muut uudet pelaajat hitsautuivat nopeasti yhteen.

Utah Jazzin alkukausi koripallon NBA:ssa yllätti kaikki joukkueen ulkopuolella, ja vaikka meno on sittemmin tasaantunut, on joukkue edelleen hyvissä asemissa pudotuspelejä ajatellen.

Lauri Markkanen on ollut joukkueen paras pelaaja kauden ensimmäisestä pelistä lähtien, ja hän on saanut selitellä loisto-otteitaan jokaisessa haastattelussa.

Tuoreimmat selvitykset kauden alusta kuultiin The Old Man and the Three -podcastissa, jota vetävät entinen NBA-pelaaja JJ Redick parinaan Tommy Alter.

Markkanen on kauden 24 ottelussa tehnyt keskimäärin 22,2 pistettä, ottanut 8,5 levypalloa ja antanut 2,2 koriin johtanutta syöttöä. Utah on pelannut parhaimmillaan todella liikkuvaa ja nopeaa koripalloa, jossa pallo on löytänyt Markkasen käsiin tiiviiseen tahtiin.

Pelitapa yllätti etenkin alkukaudesta vastustajat, ja Markkanen arvioi, että moni aliarvioi joukkueen.

Siihen oli suurimpana syynä se, että Utah kauppasi monet avainpelaajansa pois ennen kautta. Tilalle tulleilta – Markkanen mukaan lukien – ei odotettu paljoa. Pelaajat sen sijaan näkivät nopeasti, että koossa ei ole mikään keräilyerä.

”Jo ensimmäisissä harjoituksissa kaikki ajattelimme, että meillä on oikeasti hyvä joukkue, täytyy vain päästä samalle sivulle”, Markkanen totesi.

”On ollut yllätys, miten helppoa kaikkien kanssa on työskennellä.”

Iso joukko uusia pelaajia on tarkoittanut sitä, että monia yhdistää yhteinen tunne. Markkanen kieltää kuitenkin, että kantaisi minkäänlaista kaunaa entisiä seurojaan Chicago Bullsia ja Cleveland Cavaliersia kohtaan.

”En ole vihainen, mutta se antaa ekstramotivaatiota. En kanna sitä mukanani tai katso taaksepäin, mutta on siistiä pelata vanhoja ystäviä ja joukkuetovereita vastaan.”

”Tuntuu, että meillä on joka toinen päivä kostopeli. Jokaisella on tunne, että haluaa todistaa jotain”, Markkanen viittaa suureen määrään uusia pelaajia, jotka kohtaavat entisiä seurojaan.

Utah pelaa seuraavan ottelunsa lauantain vastaisena yönä, kun se kohtaa kotikentällään Indiana Pacersin.

