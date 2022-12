BBC:n väki ei vietä öitään fanien telttakylissä Qatarissa.

Hotellihuoneet ovat Qatarissa täysin kortilla MM-kisojen aikana. Suuri osa faneista yöpyy laajalti moitituissa telttakylissä kalliiseen hintaan.

Varakkaammille vieraille ja arvovieraille kohtelu voi olla toisenlaista.

Brittilehti Daily Mail väitti lauantaina, että yleisradioyhtiö BBC:n isoimmat nimet Qatarissa yöpyvät Le Mirage City Walk -nimisessä kompleksissa. Hinta on 1 600–2 500 puntaa eli noin 2 000–3 000 euroa yöltä.

BBC:ltä mm. asiantuntijat Gary Lineker, Rio Ferdinand, Alex Scott ja moni muu on viettänyt Miragessa jo kolmisen viikkoa.

Päämaja sijaitsee yhdellä Dohan äveriäimmistä alueista. Kompleksiin kuuluu mm. kattoterassi uima-altaineen ja oleskelutiloineen. Paikalla on maisematerassi sekä laaja skaala erilaisia palveluja kahviloista kuntosaleihin, kylpylään sekä urheilukenttiin.

”Satojatuhansia puntia veronmaksajien rahoja kuluu BBC:n tiimin ykkösluokan olosuhteisiin”, lehti kirjoittaa.

Kaikkiaan kompleksiin kuuluu 400 asuntoa, ja sinne majoittuu kymmenittäin BBC:n tuotanto- ja studiotiimiin kuuluvia henkiöitä.

Daily Mailin mukaan vielä ei ole tiedossa, miten suuri tiimi BBC:llä Qatarissa on. Brasiliaan 2014 matkusti 272 hengen tiimi ja Etelä-Afrikkaan 295. Keskimääräinen kulu oli noin 23 345 euroa per henkilö.

Asuntokompleksissa asuva Beth Martin kertoi Daily Mailille, että BBC:n tilanvaltauksessa on puolensa ja puolensa.

”Heidän saapumisensa jälkeen täällä on joka puolella julkkiksia. Se on omalla tavallaan hienoa. Mutta on vaikea päästä aurinkotuoleihin istumaan, koska jotkut heistä todella nauttivat loikoilusta kattoaltaalla”, Martin kertoi.

”En uskalla kuvitellakaan, mitä BBC maksaa siitä, että kaikki nämä ihmiset ovat täällä. Täällä ei ole halpaa asua MM-kisojen aikaan.”

Lue kaikki MM-kisajutut täältä.