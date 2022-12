HS:n pitkäaikainen urheilutoimittaja Heikki Miettinen palkittiin jääkiekkojournalistien Pentti Lindegren -elämäntyöpalkinnolla.

Helsingin Sanomien pitkäaikainen urheilutoimittaja Heikki Miettinen joutui maanantaina vastaamaan kliseiseen kysymykseen hotellinsa parvekkeella Espanjassa.

Jääkiekkojournalistit ry palkitsi Miettisen ja Iltalehden entisen urheilutoimittajan Pekka Jalosen Pentti Lindegren -elämäntyöpalkinnolla.

Kunnianosoitus julkistettiin Leijonien tiedotustilaisuuden yhteydessä Helsingissä.

Miettinen jäi eläkkeelle joulukuun alussa työskenneltyään Hesarissa 39 vuotta ja yhdeksän kuukautta. Hänen uransa on hengästyttävä.

Miettinen kävi muun muassa yhdeksät olympialaiset, seitsemät jalkapallon arvokisat ja yli kahdetkymmenet jääkiekon MM-kisat.

Miettisen uran aikana ehti Leijonilla olla yksitoista päävalmentajaa. Hän on todennäköisesti myös ainoa suomalainen, joka on todistanut paikanpäällä työtehtävissä jokaista Leijonien neljää MM-kultaa.

Miettinen oli myös Pekingin olympialaisissa, kun Leijonat voitti historiallisen olympiakullan. Myös luottamustehtävät kiinnostivat ja hän toimi kahdeksan vuotta Urheilutoimittajien liiton puheenjohtajana.

Miettinen ei ollut Helsingissä vastaanottamassa palkintoa, koska oli varannut vaimonsa kanssa matkan Kanariansaarille jo aiemmin.

Juhlatilaisuuteen välittämässään kiitospuheessa hän totesi, että nyt on aika nuorentaa haastattelurinkiä, ja tarjota Leijona-valmentaja Jukka Jaloselle uusia kysymyksiä.

Mutta miltä kunnianosoitus nyt tuntuu?

”Tilanne on vähän sama kuin kysyttäessä asiaa kisan jälkeen urheilijalta, ei siihen osaa paljon mitään vastata. Mutta kyllä se tuntuu hyvältä, etenkin kun kyse on kollegoiden myöntämästä palkinnosta. Paljon on juttuja tehty, ja kivaa että työ on huomattu”, hän toteaa puhelinhaastattelussa.

Miettinen kiittää erityisesti työnantajaansa Helsingin Sanomia saamastaan mahdollisuudesta sekä myös Leijonia, jonka seuraaminen on ollut iso osa hänen työuraansa.

Pitkältä uraltaan Miettisen mainitsee erityisesti kaksi juttua.

Yksi Pekingin olympialaisten hiteistä oli Marko Anttilan kultahaastattelu, jossa kerrottiin venäläisten kiinnostuksesta värvätä Leijona-kapteeni riveihinsä.

”Luojan kiitos Anttila ei edes harkinnut tarjousta. Nyt hän olisi täysin väärällä puolella”, Miettinen lohkaisee.

Mieleen on jäänyt myös toisen Leijona-kapteenin haastattelu.

Miettinen ja Timo Jutila istuivat vierekkäisillä paikoilla lennolla Tukholmasta Helsinkiin, kun ensimmäistä MM-kultaa tuotiin vuonna 1995 Suomeen.

”Jutila kippaili rauhallisesti olutta ja vastaili kysymyksiin. Sitten Drakenit ilmestyivät vierelle, ja niitä me sitten kurkimme samasta ikkunasta.”

Otsikolla ”Hävittäjät hiljensivät Jutilan” julkaistu juttu oli varmasti seuraavan aamun Hesarin luetuimpia, vaikka klikkejä ja lukuaikaa ei silloin pystynyt reaaliaikaisesta analytiikasta tutkimaan kuten nykyisin tehdään.

Miettinen huomauttaa olleensa Globenissa vain kuokkavieraana finaaliviikonloppuna, kun HS:n kiekkoraportoinnista vastasivat pääosin Markku Lahti ja Kaarlo Sundell.

Kaksikko on palkittu jo aiemmin samalla elämäntyöpalkinnolla.

Timo Jutilan kultahaastattelu on luettavissa HS Aikakoneesta päivän 9.5.1995 lehdestä.