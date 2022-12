Ebba Andersson oli jo kisapaikalla Norjassa ennen kuin hänet eristettiin muusta joukkueesta koronatartunnan takia.

Maastohiihdon maailmancupin vahvasti avannut ruotsalaishiihtäjä Ebba Andersson on antanut positiivisen koronavirusnäytteen, eikä häntä nähdä tulevan viikonlopun cup-koitoksissa Norjan Beitostölenissä. Andersson oli jo paikan päällä Beitostölenissä, mutta hänet on eristetty muusta joukkueesta ja kotimatka on edessä. Oireet ovat maajoukkueen tiedotteen mukaan lieviä.

”Tosi ikävää totta kai, ja vähän erikoista, kun palkintopallilta [viikonloppuna Lillehammerissa] yhtäkkiä positiiviseen testitulokseen ja kotimatkaan. Ei mennyt ihan niin kuin suunnittelin, mutta nyt parannellaan ja tullaan sitten taas takaisin, kun tunnen olevani siihen valmis”, Andersson totesi.

Maajoukkuelääkäri Rickard Noberiuksen mukaan muu joukkue on välttynyt ainakin toistaiseksi tartunnalta.

Andersson avasi cup-kautensa voittamalla 10 kilometrin kisan Rukalla ja 20 kilometrin takaa-ajokisassa hän oli toinen. Lillehammerista heltisi nelossija kympiltä ja kolmossija 20 kilometrin yhteislähdöstä. Maailmancupin kokonaispisteissä Andersson on neljäntenä.