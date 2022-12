Jalkapallon MM-kisojen stadioneille ilmastointilaitteita kehitellyt insinööri sanoo, että jäähdytysjärjestelmä olisi mahdollista rakentaa myös olympiamaratonille, mikäli Qatar saa vuoden 2036 kesäkisat.

Qatarissa pelataan parhaillaan jalkapallon MM-kisoja kahdeksalla ilmastoidulla stadionilla. Ilmastointijärjestelmän kehittänyt insinööri kertoo uutistoimisto AFP:n tiistaina julkaisemassa haastattelussa suunnitelmistaan olympiamaratonille.

Brittilehti The Guardian kertoi viime viikon perjantaina Qatarin aikeista hakea vuoden 2036 kesäolympialaisia, mikä vaatisi maalta vielä suurempia ponnistuksia kuin jalkapallokisojen isännöinti.

Insinööriprofessori Saud Abdulaziz Abdul Ghani kertoi AFP:lle Qatarin jo todistaneen teknologiset kykynsä MM-jalkapallon yhteydessä. Maa voisi toistaa ”Dr. Coolina” tunnetun asiantuntijan mukaan tempun myös olympialaisissa.

Qatarissa on jo puisto, joka on varustettu 1,1 kilometriä pitkällä ilmastoidulla lenkkipolulla. Saud kertoi, että ilmastointi on mahdollista rakentaa myös maratonreitille.

”Se on toteutettavissa ja mahdollista. Teknisesti kaikki on mahdollista”, hän sanoi AFP:lle.

”Ehkä siellä voisi olla jäähdytysasemia ja vastaavia juttuja. Olemme osoittaneet maailmalle, että meillä on teknisesti kyky siihen. Olemme tehneet sen, ja voimme tehdä sen myöhemmin.”

Saud on työskennellyt MM-kisaprojektissa yhteensä seitsemän stadionin jäähdytyksen parissa. Olisiko hän valmis myös olympiaprojektiin?

”Kukaan ei ole vielä ottanut minuun yhteyttä”, urallaan myös Ford Mondeoiden ilmastoinnin parissa työskennellyt Saud vastasi.

Stadionien lämpötila on saatu laskettua ilmastoinnin avulla noin 21 asteeseen. Saudin mukaan järjestäjät ovat saaneet ilmastoinnista hyvää palautetta.

Jo aiemmin kesäolympialaisia järjestettäväkseen hakenut Qatar järjestäisi The Guardianin mukaan vuoden 2036 kisat ensisijaisesti yksin.

Toisena vaihtoehtona olisi järjestää kisat rajanaapuri Saudi-Arabian kanssa. Qatarin emiiri Tamim bin Hamad al-Thani on poseerannut MM-kisojen aikana katsomossa Saudi-Arabian lipun kanssa, mikä on The Guardianin mukaan huomionarvoista.

Maat olivat vuodesta 2017 lähtien välirikossa viime vuoden lopulle saakka. Saudi-Arabia katkaisi Bahrainin, Egyptin ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kanssa diplomaattisuhteet Qatariin, koska maa tuki niiden mukaan terrorismia.

Qatar järjestäisi myös olympialaiset kesän sijaan syksyllä sääolosuhteiden vuoksi.

Vuonna 2019 maa isännöi yleisurheilun MM-kisoja syys-lokakuun vaihteessa. Tuolloin puheenaiheeksi nousivat etenkin naisten maratonin äärimmäiset olosuhteet.

Qatarissa järjestetään Aasian kisat vuonna 2030. Aasian kisat ovat olympialaisten tapaan neljän vuoden välein järjestettävä monilajitapahtuma.

