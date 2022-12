Asiantuntijalta radikaali ehdotus vuoden 2026 kisa­isännille: ”Heidän on löydettävä parempi kilpailu”

Entinen maajoukkuepelaaja ja nykyinen tv-analyytikko Taylor Twellman vaatii Yhdysvaltoja, Kanadaa ja Meksikoa katsomaan Etelä-Amerikan suuntaan.

Jalkapallon MM-kisoja vuonna 2026 isännöivät Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko jäivät Qatarissa ilman mainittavaa menestystä. Yhdysvaltain MM-kisaurakka päättyi neljännesvälierissä Hollantia vastaan Kanadan ja Meksikon jäädessä alkulohkoon.

Seuraaviin MM-kisoihin kolmikon ei luonnollisesti tarvitse karsia. Karsintojen puute tuo maille kuitenkin ongelman: pulan kilpailullisista peleistä.

Pohjois- ja Keski-Amerikan sekä Karibian alueen jalkapalloliittoa Concacafia edustavan kolmikon on vaikea löytää kovatasoisia kansainvälisiä vastustajia muun muassa Euroopan jalkapalloliiton Uefan luoman Kansojen liigan vuoksi.

Concacafin mailla on oma kahden vuoden välein järjestettävä Gold Cupinsa, mutta siinä tulevat kisaisännät joutuvat kilpailemaan lähinnä keskenään.

”Jotta Concacafin maat voivat pelata korkeimmalla tasolla MM-kisoissa, heidän on löydettävä parempi kilpailu”, Yhdysvaltain entinen maajoukkuehyökkääjä ja mediayhtiö ESPN:n nykyinen analyytikko Taylor Twellman kertoi uutistoimisto AFP:lle.

”Uefan Kansojen liiga tappoi kansainväliset ystävyysottelut Yhdysvalloilta, Kanadalta ja Meksikolta. Haluaisin nähdä niiden kisaavan Copa Américassa, joka on Gold Cupia vaikeampi paikka pelata.”

Meksikon maalivahti Guillermo Ochoa pelasi Qatarissa jo viidennet MM-kisansa.

Copa América on Etelä-Amerikan jalkapalloliiton Conmebolin mestaruusturnaus, johon on kutsuttu sen yli satavuotisen historian aikana maita muista maanosaliitoista. Meksiko on osallistunut turnaukseen kymmenen kertaa ja Yhdysvallat neljästi.

Viidet MM-kisat pelannut Meksikon maalivahti Guillermo Ochoa on myös Copa Américaan osallistumisen kannalla. Hän haluaisi nähdä maansa myös Aasian mestaruusturnauksessa.

”Emme voi pelata vain ystävyysotteluita Yhdysvalloissa”, Ochoa sanoi AFP:lle.

Twellmanin ja Ochoan ehdotukset vaativat Concacafin suostumusta sekä Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan hyväksyntää.

Concacaf kieltäytyi kommentoimasta asiaa AFP:lle, eikä esimerkiksi Copa Américaan osallistumisesta ole käyty AFP:n mukaan virallisia keskusteluja.

