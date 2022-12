Palmu oli viime kaudella Liigan runkosarjan paras pelaaja, mutta Ruotsissa pelit eivät ole kulkeneet.

Jääkiekkoilija Petrus Palmu ei harjoitellut tiistaina joukkueensa Örebron SHL-joukkueen mukana, kertoo Expressen verkkosivuillaan. Asian vahvisti lehdelle seuran viestintäpäällikkö.

Palmu, 25, siirtyi täksi kaudeksi Ruotsin liigaan kaksivuotisella sopimuksella. Hän on pelannut Örebrossa 15 ottelua, joissa hän on tehnyt tehot 1+3=4. Palmu on ollut osan peleistä kokoonpanon ulkopuolella.

Expressenin mukaan Palmulle on annettu lupa etsiä uutta joukkuetta. Niin kauan kuin nykyinen sopimus on voimassa, Palmu harjoittelee seuran juniorijoukkueen mukana. Seura ei vielä ole vahvistanut, että Palmu jatkaa matkaansa.

Palmu oli viime kaudella Liigan parhaita pelaajia Jukurien riveissä. Hän teki 59 ottelussa 59 pistettä ja oli Liigan pistepörssin kakkonen Tapparan Anton Levtchin jälkeen. Palmu palkittiin runkosarjan parhaana pelaajana.

Leijonien viime kevään kotikisojen miehistöstä Palmu putosi viimeisten pelaajien joukossa aivan kisojen alla.