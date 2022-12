Robin Lehner takasi lainan, jota lainan ottanut yritys ei pystynyt maksamaan takaisin.

Ruotsalainen jääkiekkomaalivahti Robin Lehner on asetettu henkilökohtaiseen konkurssiin, kertoo Aftonbladet verkkosivuillaan. Syynä on se, että hän on jättänyt maksamatta lainatakauksen, joka lankesi hänen kontolleen.

Aftonbladet kertoo, että Lehner takasi vuonna 2016 2,5 miljoonan kruunun, eli noin 229 000 euron kokoisen lainan. Lainan otti yritys, joka käytti rahaa muun muassa turvapaikanhakijoiden majoitukseen.

Yritys ei pystynyt maksamaan lainaa takaisin suunnitellusti, joten lainan myöntäjä kääntyi Lehnerin puoleen. Lehner ei täyttänyt velvollisuuksiaan, joten asia vietiin oikeuteen. Yritys on tehnyt konkurssin vuonna 2018.

Lainanantajan edustaja sanoo Aftonbladetille, että heillä on sitova yksipuolinen tuomio, joka voidaan antaa tilanteessa, jossa toinen osapuoli ei osallistu asian käsittelyyn.

Lehnerin kausipalkka on viisi miljoonaa dollaria. Lehnerin edustaja Carl Jörgensen sanookin lehdelle pitävänsä selvänä, että Lehner ei ole maksukyvytön. Hän sanoo, että tuomiosta valitetaan.

”Maksukyvyttömyyttä arvioitaessa pitäisi katsoa tulevaisuuteen. On aivan selvää, että hänellä on mahdollisuus maksaa tämä. Sen vuoksi häntä ei pitäisi asettaa konkurssiin”, Jörgensen sanoi.

Myönnetyssä lainassa on Aftonbladetin mukaan 30 prosentin korko, joten nykyinen velka on viisi miljoonaa kruunua. Tuomion yhteydessä annettujen tietojen mukaan Lehner on maksanut takaisin puoli miljoonaa kruunua.

Jörgensenin mukaan asia on ratkaistu yksipuolisesti, vaikka Lehnerille ei ole toimitettu asiakirjoja.

Lehner ei ole pelannut tällä kaudella, koska hän kuntouttaa leikattua lonkkaansa.