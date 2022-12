Ykkössentteri Nathan MacKinnon loukkaantui, ja toipumiseen voi mennä jopa neljä viikkoa

Mikko Rantanen on ollut vahvassa vireessä alkukaudella.

Coloradon tähtihyökkääjä Nathan MacKinnon joutuu Avalanchen kokoonpanosta sivuun jopa neljäksi viikoksi. Ykkösketjun keskushyökkääjänä Mikko Rantasen rinnalla pelaava MacKinnon pelasi maanantain ottelussa Philadelphia Flyersia vastaan vain viisi vaihtoa ennen loukkaantumistaan.

MacKinnon näytti loukkaantuvan laukaisuyrityksessään, ja Avalanche vahvisti tiistaina, että MacKinnon kärsii ylävartalovammasta.

”Kyse on pelaajasta, joka pelaa 25 minuuttia ottelussa ja jota käytämme kaikissa tilanteissa”, Avalanchen valmentaja Jared Bednar harmitteli ottelun jälkeen NHL:n nettisivuilla.

”Ei silti auta kuin sopeutua tilanteeseen ja löytää pelaajia korvaajiksi. Muiden täytyy nyt nostaa tasoaan.”

Rantanen on toiminut aiemmin MacKinnonin tuuraajana keskushyökkääjän tontilla, ja näillä näkymin hän saa vastuun myös tällä kertaa.

MacKinnonilla on alkukauden 23 ottelusta 8 maalia, 26 syöttöä ja 34 tehopistettä. Rantasen saalis on 15 maalia, 17 syöttöä ja 32 tehopistettä. He ovat Avalanchen ylivoimaisesti tehokkaimmat pelaajat.

Loukkaantumiset ovat kolhineet rankalla tavalla Avalanchen joukkuetta alkukauden aikana. Maanantain pelissä loukkaantuneiksi oli kirjattu Artturi Lehkonen ja seitsemän muuta pelaajaa. Lisäksi Gabriel Landeskog ja Darren Helm toipuvat ennen kautta tehdyistä leikkaushoidoista.

”Menetämme tällä hetkellä keskimäärin yhden pelaajan per ottelu. Tilanne on vaikea, mutta olemme sinnitelleet jo jonkin aikaa tämän ongelman kanssa. Tilanne näyttää tosin käyvän yhä hankalammaksi”, Bednar jatkoi loukkaantumissumasta.