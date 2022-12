Jalkapallon MM-kulta ratkotaan Etelä-Amerikan ja Euroopan välillä, sillä Marokon paukut eivät enää riitä Portugalia vastaan. Pudotuspelien kaavio mahdollistaa monin tavoin herkulliset kohtaamiset aina finaaliin saakka. Panokset ovat kovat, sillä vähintään yksi tähti jää urallaan ilman MM-kultaa.

Muistatko vielä, mikä oli ainoa maa, joka ei hävinnyt vuoden 2010 MM-kisoissa peliäkään?

Moni ajattelee tässä vaiheessa kisojen maailmanmestaria Espanjaa. Sen turnaus kuitenkin alkoi 0–1-tappiolla Sveitsille, vaikka pudotuspelit luonnollisesti sujuivatkin voitosta toiseen kulkien.

Oikea vastaus on Uusi-Seelanti, joka pelasi tasan kaikki kolme alkulohkon otteluaan ja putosi jatkosta.

Qatarissa tappioitta ovat toistaiseksi selvinneet Englanti, Hollanti, Kroatia sekä kisojen suurin yllättäjä Marokko. Se voitti alkulohkonsa ja kukisti neljännesvälierässään Espanjan rangaistuspotkukilpailussa.

Marokko on Kamerunin (1990), Senegalin (2002) ja Ghanan (2010) jälkeen vasta neljäs MM-kisojen puolivälieriin edennyt Afrikan maa. Saavutus on loistava – sen verran sekaisin maa oli vielä alkusyksystä.

Entinen maajoukkuepuolustaja Walid Regragui palkattiin Marokon päävalmentajaksi elokuun lopussa. Bosnialainen Vahid Halilhodžić oli erotettu hetkeä aiemmin vain kolme kuukautta ennen kisoja.

Maajoukkueuransa jo kertaalleen helmikuussa päättänyt Chelsean keskikenttäpelaaja Hakim Ziyech laukoi Marokolle maalin rangaistuspotkukilpailussa Espanjaa vastaan ja vei maansa jatkoon. Zakaria Aboukhlal otti hänet ottelun jälkeen harteilleen istumaan.

Potkujen syyksi Marokon jalkapalloliitto kertoi näkemyserot kisoihin valmistautuessa. Halilhodžić oli saanut kritiikkiä paitsi vaisujen Afrikan mestaruuskisojen jälkeen myös huonoista väleistään tähtiin.

Kipinät sinkoilivat erityisesti Halilhodžićin ja Chelseaa edustavan Hakim Ziyechin kanssa. Keskikentän tähti ehti jo lopettaa maajoukkueuransa Halilhodžićin takia, mutta valmentajanvaihdos käänsi pään.

Itsenäisyyspäivänä Ziyech oli yksi kolmesta rangaistuspotkukilpailussa maalin tehneestä marokkolaisesta. Sankarimaalivahti Bono eli Yassine Bounou piti maalinsa puhtaana.

Atlaksen leijonina tunnettu Marokko lähtee altavastaajana myös puolivälieräänsä. Voitto Portugalista veisi sen välieriin kautta aikain ensimmäisenä afrikkalaisena maana.

Portugali on pudotuspelikaavionsa suurin suosikki finalistiksi. Maa kaatoi neljännes­välierässään Sveitsin murskaluvuin, kun kiukutteleva tähti Cristiano Ronaldo pudotettiin avauksesta vaihtopenkille.

Tilalle nostettu Gonçalo Ramos, 21, teki kisojen ensimmäisen hattutempun ja oli ensimmäinen kolme maalia pudotuspelivaiheen ottelussa tehnyt pelaaja Tšekkoslovakian Tomáš Skuhravýn (1990) jälkeen.

”En osannut edes villeimmissä unelmissani kuvitella, että teen kolme maalia MM-kisadebyytissäni, mutta meidän on ajateltava peli kerrallaan ja valmistauduttava tulevaan. Muulla ei ole väliä”, Ramos sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Varmimmaksi jatkajaksi ja oman kaavionsa todennäköisimmäksi loppuottelijaksi on tarjolla kisojen suurin mestarisuosikki Brasilia, joka kohtaa puolivälierässään edellisten kisojen hopeamitalistin Kroatian.

”Brasilia on suosikki. Heillä on kisojen tehokkain ja paras joukkue. Se, mitä olen tähän mennessä nähnyt heidän taidostaan ja laadustaan, on pelottavaa”, Kroatian valmentaja Zlatko Dalić sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Urheiluun liittyvään datajournalismiin erikoistunut The Analyst arvioi Brasilian voittavan puolivälieränsä lähes kahdeksan kertaa kymmenestä – välieräpaikan todennäköisyys on 78,08 prosenttia.

The Analyst päivittää arviotaan jatkuvasti. Se arvioi torstaina Brasilian mestaruuden todennäköisyydeksi 28,02 prosenttia. Neljännesvälierien alla todennäköisyydeksi arvioitiin 26,83 prosenttia.

Kuudetta maailmanmestaruuttaan jahtaava Brasilia järjesti Etelä-Koreaa vastaan sellaisen klinikan, että arviolle on katetta. Ottelun ensimmäinen puoliaika oli todellista jogo bonitoa eli kaunista peliä.

Brasilia nousi ottelun aikana myös MM-historian ensimmäiseksi joukkueeksi, joka on antanut peliaikaa kaikille 26 pelaajalleen. Tämä varmistui, kun Alisson Becker teki lopussa maalillaan tilaa Wevertonille.

Tähtihyökkääjä Neymarin pelikunto on kiinnostavin Brasilian ympärillä pyörinyt kysymys. Osan alkulohkosta huilanneen Neymarin poissa ollessa tahtipuikko on heilunut kolmesti osuneen Richarlisonin käsissä.

Arvio Todennäköisyydet välieriin Brasilia 78,08 prosenttia Portugali 70,19 prosenttia Argentiina 58,52 prosenttia Ranska 54,30 prosenttia Englanti 45,70 prosenttia Hollanti 41,48 prosenttia Marokko 29,81 prosenttia Kroatia 21,92 prosenttia Lähde: The Analyst (7.12.)

Puolivälierien herkkupala nähdään lauantaina, kun Englanti ja Ranska kisaavat pääsystä neljän parhaan joukkoon. Jatkoon menevä joukkue on varteenotettava vaihtoehto aina mestariksi saakka.

Voitosta voittoon edenneen Englannin maalivahti Jordan Pickford on pitänyt maalinsa puhtaana kolmessa peräkkäisessä ottelussa. Vain Iran on ohittanut hänet kahdella merkityksettömällä kavennuksellaan.

Edellisten kisojen maalikuningas Harry Kane on osunut vain kerran, mutta analyysi Kanen muuttumisesta maailman luovimmaksi ”ysipaikan” pelaajaksi kertoo hänen olevan nyt tärkeämpi kuin neljä vuotta sitten.

Kapteeninnauhaa käsivarressaan kantava ja peliä aiempaa enemmän rakentava keskushyökkääjä on syöttänyt kolme maalia. Samaan on pystynyt aiemmin vain yksi englantilainen: David Beckham 2002.

Vakuuttavasti pelanneen Ranskan syömähammas ja kisojen kirkkaimmin tuikkinut tähti on viisi maalia tehnyt ja kaksi syöttänyt Kylian Mbappé. Kuuma kysymys kuuluu, voiko edes Pickford pysäyttää häntä.

Ennätyksiä murskaava Mbappé täyttää kaksi päivää MM-finaalin jälkeen vasta 24 vuotta. Hän voi olla tuolloin kaksinkertainen maailmanmestari.

”Tiedän hänen olevan huippupelaaja, mutta emme pelaa tennistä. Tämä ei ole yksilölaji vaan joukkuepeli”, Englannin ja Manchester Cityn Kyle Walker sanoi AFP:n mukaan.

Aikataulu MM-puolivälierät Perjantai 9.12. 17.00 Kroatia–Brasilia (Yle TV2) 21.00 Hollanti–Argentiina (MTV3) Lauantai 10.12. 17.00 Marokko–Portugali (Yle TV2) 21.00 Englanti–Ranska (Yle TV2)

Qatarin valtion omistamalla Qatar Sports Investmentsillä (QSI) on syytä tyytyväisyyteen, vaikka maan oma urheilullinen panos olikin kehno. Qatar oli MM-kisahistorian heikoimmin menestynyt isäntämaa.

QSI omistaa Mbappén, Neymarin ja Lionel Messin seuran Paris Saint-Germainin, ja yhtiöllä on siten vahva supertähtiluokan edustus kahdeksan parhaan joukossa. Messin Argentiina kohtaa puolivälierissä Hollannin.

”Edessä on toinen vaikea ottelu”, vain lyhyesti tulevaa sivunnut Messi sanoi medialle Australia-voiton jälkeen.

Sekä Messi että Hollannin syömähammas Cody Gakpo ovat tehneet Qatarissa kolme maalia. Hollanti on edennyt kisoissa voitosta voittoon, mutta perjantaina se joutuu aiempaa kovempaan paikkaan.

The Analyst pitää Argentiinaa jopa kisojen kakkossuosikkina mestariksi (16,53). Toisin sanoen se uskoo, että mestari tulee Brasilian ja Argentiinan todennäköisen välieräparin voittajasta.

Viimeistään Etelä-Amerikan jättiläisten kohtaaminen romuttaa joko Messin tai Neymarin kultahaaveet, ja myös Cristiano Ronaldon unelma vaatii kolme voittoa. Panokset ovat valtavat.

Messi ja Ronaldo saavat Qatarissa viimeisen mahdollisuutensa voittaa maailman­mestaruus, ja Neymar on seuraavien kisojen aikaan jo 34-vuotias. Vähintään yksi lajin suurista ei koskaan nosta MM-pokaalia.

