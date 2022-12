Argentiinan kapteeni Lionel Messi on moninkertainen maailman vuoden jalkapalloilija ja edelleen 35-vuotiaana monen asiantuntijan mukaan pelaajana omaa luokkaansa. Mutta miksi hän kävelee otteluiden aikana niin paljon?

Onko Messin kunnossa vikaa? Onko hän laiska? Eikö jalkapallo olekaan juoksupeli niin kuin Suomessakin kuulee usein sanottavan?

Lyhyt vastaus kuuluu: kävellessään Messi lukee peliä. Tai niin kuin englantia lainaamalla sanottaisiin: hän skannaa.

Pelin aikana Messi tutkii ja ikään kuin viipaloi peliä nopeasti pala palalta. Samalla hän tallentaa tietoa, joka vaikuttaa ratkaisuihin, joita hän kentällä tekee.

Tai niin kuin Lionel Messin Barcelonan aikojen mestarivalmentaja Pep Guardiola Amazonin This is Football- sarjassa sanoo:

”Hän ei juokse, mutta hän tarkkailee koko ajan, mitä kentällä tapahtuu. Hän haistelee, missä vastustajan puolustuslinjan heikot kohdat ovat. Viiden, kymmenen minuutin kuluttua hänen silmiensä edessä, hänen aivoissaan, on kartta kertomassa täsmälleen, missä kentällä on tilaa ja millainen on pelin maisema. Ja hän tietää, mihin liikkua, jotta hänellä on enemmän tilaa hyökätä.”

Havaintojensa avulla Messi ennakoi pallon ja vastustajien liikkeitä ja reaktioita pelitilanteisiin ja sitä kuinka sekä vastustajien että oman joukkueen pelaajien ratkaisut vaikuttavat peliin.

Ratkaisevissa maalintekotilanteissa tai maalisyötöissä näyttää usein siltä, että Messi on enemmän kuin askeleen edellä muita.

Mutta kuinka hän sen kentällä tekee?

Jalkapalloon erikoistuneen Be Your Best -twittertilin tekijät laskivat, että Argentiinan ottelussa Puolaa vastaan Messi tarkkaili pelitapahtumia, vastustajien liikkeitä ja kentälle syntyviä tiloja 680 kertaa pelkästään niissä tv-kuvissa, joissa hän kuvaruudulla näkyi.

Todellinen havaintojen määrä on tietysti paljon suurempi.

Englannin Valioliigan hyökkääjät katselevat ympärilleen keskimäärin 0,28 kertaa sekunnissa niiden 10 sekunnin aikana, jotka edeltävät hetkeä, jolloin he saavat pallon haltuunsa. Messin vastaava havaintojen tiheyttä kuvaa lukema oli Puolaa vastaan 0,38 havainnointia sekunnissa.

Toisin sanoen Messi teki keskimäärin neljä havaintoa 10 sekunnissa niissä tilanteissa, joissa kamera häntä seurasi, kun hän sai pallon haltuunsa ja jotka tv-kuvan perusteella voitiin analysoida. Lukema on ahtaissa tiloissa puolustajien keskellä pelaavalle hyökkääjälle erittäin korkea.

Yleensä eniten havaintoja kentällä tekevät joukkueitten keskimmäiset keskikenttäpelaajat ja topparit. Norjalaisen jalkapalloanalyytikon Geir Jordetin tutkimusten mukaan Valioliigassa keskikenttäpelaajien lukema on 0,53 ja toppareiden 0,43 havainnointia sekunnissa.

Pep Guardiola sanookin, että Messi on koko ajan mukana pelissä, vaikka aina ei siltä näyttäisikään. Hän pelaa niin sanotusti katse ylhäällä, ja hänen päänsä pyörii jatkuvasti.

Voisi sanoa, että nopeiden havaintojen tekemisen taito on Messille välttämätön hyve. Hän pelaa jatkuvasti useiden pelaajien vartioimana.

Tieto siitä mitä ympärillä tapahtuu, auttaa ja suojaa häntä, ja siksi hän kykenee ratkaisemaan otteluita ja auttamaan joukkuettaan monin tavoin.

”Hän on kuin viidakossa, jossa täytyy selvitä”, Pep Guardiola sanoo This is Football -sarjan haastattelussa.

Alun kysymyksiin palataksemme – Messi ei ole laiska, ei myöskään huonossa kunnossa. Tarvittaessa vauhtia löytyy.

Ottelussa Puolaa vastaan hän teki 32 täysivauhtista lyhyttä spurttia ja Meksikoa vastaan 38. Neljännesvälierässä Australiaa vastaan hän liikkui yli 8,5 kilometriä ja siitä noin puolet juoksemalla.

Eikä laiska pelaaja olisi pelannut urallaan tuhatta ottelua, tehnyt 789 maalia ja antanut 348 maalisyöttöä – eikä tehnyt nyt pelattavissa MM-kisoissa kolmea maalia. Eikä voittanut seitsemää kertaa maailman parhaalle pelaajalle annettavaa kultaista maapalloa, Ballon d’Oria.

Jalkapalloviidakossa hän on selvinnyt erittäin hyvin.

Lähteet: BBC Sport, This is Football, Givemesport, The Athletic, Be Your Best, SportBible