Hollannin 23-vuotias hyökkääjä Cody Gakpo on noussut suurten tähtien takaa MM-kisojen puhutuimpien pelaajien joukkoon. Kolme maalia alkulohkossa ovat nostaneet hänet suurseurojen ostostilastoille.

Hollannin Cody Gakpo on noussut MM-kisojen yhdeksi kirkkaimmista tähdistä tekemällä kolme maalia neljään peliin.

Oli lähellä, että Hollannin hyökkääjä Cody Gakpoa voitaisiin puhutella MM-kisoissa Manchester Unitedin kaikkien tuntemana supertähtenä. Siirto ei kuitenkaan toteutunut viime kesänä, ja isot otsikot jäivät kirjoittamatta.

Sen sijaan monilla on nyt sama ihmetyksen aihe: Kuka ihme on Hollannin maajoukkueen ja PSV Eindhovenin Gakpo, jolla on vaikeasti suomalaiseen suuhun sopiva sukunimi, ja joka pitää yllä Hollannin mestaruushaaveita?

Kesän siirtoikkunassa Manchester United havitteli uutta hyökkääjää. Valinta osui lopulta Ajaxin tähtipelaaja Antonyyn, ja United latoi euroja pöytään 95 miljoonaa.

”Olin lähellä siirtoa. Puhuin Erik ten Hagin [Unitedin valmentaja] kanssa muutaman kerran Unitedista. Lopulta sopimusta ei syntynyt, mikä on harmi minulle ja kehitykselleni”, Gakpo tuumi siirtoikkunan sulkeuduttua.

Niinpä Gakpo jäi lapsuutensa seuraan PSV:hen. Häntä tuskin harmittaa enää, sillä päätös vaikuttaa oikealta. Tahti on ollut hurjaa: Hollannin pääsarjassa on syntynyt tehot 9+12 ja meno on kiihtynyt MM-nurmella.

Numerolla 8 kisoissa pelaava 23-vuotias Gakpo on tehnyt neljään peliin kolme maalia Hollannille, joka on voiton päässä MM-välieristä.

Jos meno on ollut vahvaa seurajoukkueessa, Hollannin päävalmentaja Louis van Gaal on saanut Gakposta vielä uusia kierroksia irti oranssissa maajoukkuepaidassa.

Etukäteen Gakpo ei ollut Hollannin ryhmän suuria nimiä, vaan pikemminkin hyökkäyspään jokerikortti. Virgil van Dijk, Memphis Depay ja Frenkie de Jong olivat isoimmat tähdet.

Ketterä ja taitava Gakpo on vaikea pideltävä puolustajille ja pituutensa myötä hän on fyysisesti todella vahva.

Gakpo debytoi maajoukkueessa vasta kesän 2021 EM-kisoissa. Seurajoukkueessaan hän on pelannut vasemman laitahyökkääjän paikalla, josta on tehnyt vaarallisia leikkauksia keskustaan.

Nyt maajoukkueessa Gakpo on nähty paljon Depayn kärkiparina ja enemmän keskustassa. Legendaarisen maineen keränneen van Gaalin tekemä rohkea roolin muutos vaikuttaa nerokkaalta.

”Hän ei halunnut pelata keskushyökkääjänä tai kymppipaikalla, mutta hän teki sen minun vuokseni. Nyt hän pitää minua loistavana valmentajana”, van Gaal kertasi pelipaikan vaihtoa.

Hollannin valmentaja Louis van Gaal kiittää Gakpoa vahvasta USA-ottelusta.

Gakpo ei ole aivan perinteinen laituri, vaan hän on taitavien jalkojensa lisäksi melko pitkä. Pituutta löytyy eri lähteiden mukaan 189–193 senttiä, eli siis varsin paljon.

Gakpo teki alkulohkossa komeaa jälkeä: hän osui kaikissa kolmessa ensimmäisessä MM-kisapelissään. Eivätkä maalit olleet mitä tahansa maaleja, vaan jokainen oli pelin tärkeä avausmaali.

Maalit olivat oiva yhdistelmä Gakpon pelitaidoista: yksi oli puskumaali, jossa hän puskee palloa juuri ennen Senegal-maalivahti Eduard Mendyä. Kaksi muuta maalia olivat komeita ja kovia laukauksia noin rangaistusalueen rajalta.

Cody Gakpo puski pallon Senegalin verkkoon. Oikea-aikainen ponnistus ja Eduard Mendy ei ehdi palloon.

Cody Gakpo laukoi pallon Ecuadoria vastaan etuyläkulmaan rangaistusalueen ulkopuolelta.

Gakpoa on hehkutettu syystä. Hän on noussut maaleillaan Hollannin vahvan turnauksen kulmakiveksi ja ilmentymäksi.

”Tämä on meille hyvin erityistä, sillä viimeksi emme olleet edes kisoissa. Lohkovoitto oli upea asia ja palkinto kovasta työstä”, Gakpo kertoi lohkovaiheen päätyttyä.

Gakpo ja Hollanti hakevat ensimmäistä maailmanmestaruuttaan. Hollanti on hävinnyt MM-finaalin kolmesti: vuosina 2010, 1978 ja 1974.

Togolaisen isän ja hollantilaisen äidin lapsi kasvoi Stratumin alueella Eindhovenin kaupungissa Hollannissa.

Hän voisi isänsä puolelta edustaa myös Togoa ja Ghanaa. Maajoukkueen valinnan mietintä ei ole kuitenkaan koskaan ollut oleellista, sillä Gakpo on kuulunut Hollannin nuorisomaajoukkueisiin, ollut PSV:n akatemiaputkessa 8-vuotiaasta asti ja kasvanut täsmällisesti kohti tähteyttä.

Aivan supertalentista ei voida kuitenkaan puhua, sillä nuorisomaajoukkueissa pelejä kertyi maltillisesti eikä yksikään suurseura ole vielä häntä hankkinut riveihinsä.

Gakpo debytoi PSV:n edustusjoukkueessa 19-vuotiaana vuonna 2018. Sitä edeltäneenä kesänä Hollanti ei ollut edes mukana Venäjällä pelatuissa MM-kisoissa.

”Vuoden 2018 kisojen seuraaminen ei ollut kovin hauskaa, koska Hollanti ei ollut siellä. Olin silloin 19-vuotias eivätkä MM-kisat olleet vielä kunnon tavoite. Silloin tavoitteeni oli päästä PSV:n edustusjoukkueeseen. Tein kovaa töitä ja asetin sen jälkeen tavoitteekseni maajoukkueen”, Gakpo muistelee.

Sittemmin vastuu on kasvanut koko ajan ja nyt hän on joukkueensa suurin tähti. PSV on Hollannin liigassa kolmantena.

Puolustaminenkin sujuu, tässä Gakpo pelasti maaliviivalta Yhdysvaltojen maalitilanteen neljännesvälierässä.

Gakpoa on verrattu hollantilaiseen hyökkääjäikoniin Robin van Persiehen. Van Persie pelasi myös nuorempana laitahyökkääjänä, mutta teki suurtekonsa puhtaana kärkenä Arsenalissa ja Manchester Unitedissa. Gakpo ottaa vertauksen vastaan nöyrästi.

”On kunnia, kun verrataan häneen. Van Persie on legenda maassamme. Loppujen lopuksi olen vain oma itseni pelaajana. Minun täytyy vielä todistaa tasoni ja tehdä aina parhaani.”

Gakposta onkin saanut nöyrän kuvan MM-areenalla. Hän tekee kovasti töitä myös puolustaessa ja kaikissa kommenteissa hän korostaa joukkueen menestystä, vaikka puhe kääntyy hänen maaleihinsa. Gakpo kertoo saavansa voimaa Jumalasta, mikä korostuu hänen sosiaalisen median julkaisuissaan.

”Mikä tunne, yhden askeleen lähempänä. Jumala on hyvä, Jumala on mahtava”, Gakpo kirjoitti USA-neljännesvälierävoiton jälkeen Instagramissa.

Maalin jälkeen Gakpo lähettää terveiset yläkertaan.

Moni muistaa van Persien upean syöksypuskumaalin Brasilian MM-kisoissa 2014. Silloin Hollanti eteni välieriin asti. Nyt Gakpolla on kahdeksan vuotta myöhemmin mahdollisuus johdattaa Hollanti kohti maan ensimmäistä maailmanmestaruutta.

Ja se siirto Manchester Unitediin? Huikeat otteet MM-kisoissa ovat nostaneet taas huhut ilmaan, että Gakpo ostettaisiin Old Traffordille jo tammikuussa. Se ei varmasti vähentäisi vertauksia van Persiehen.

Gakpo on itse todennut olevansa siirtoon paremmin valmis vasta ensi kesänä. Myös PSV:n johtaja Marcel Brands on linjannut, että talismaania ei päästetä talvella mihinkään.

Mutta jos Gakpo jatkaa samaan tahtiin MM-kisoissa, joku lyönee rahaa niin paljon pöytään, että Hollannin liigan ympyrät eivät enää riitä.

Hollanti kohtaa Argentiinan MM-kisojen puolivälierässä perjantaina 9.12. kello 21.

Lähteet: BBC, Goal, NOS, si.com, fifa.com

Kuka? Cody Gakpo Edustaa Hollannin maajoukkuetta ja seuratasolla PSV Eindhovenia. 23-vuotias, syntynyt toukokuussa 1999. Edustanut koko uransa PSV:tä. Debytoi maajoukkueessa kesän 2021 EM-kisoissa. MM-kisoissa 2022 neljä ottelua ja kolme maalia (Qatar, Ecuador, Senegal). Pelipaikka hyökkääjä, pelannut eniten laitahyökkääjänä. Tällä kaudella Hollannin liigassa 9 maalia ja 12 syöttöä. Debytoi Hollannin liigassa 2018. Arvo: 45 miljoonaa euroa Transfermarkt.com-sivuston mukaan. Arvo päivitetty 11.11.

Kohti suurseuroja MM-kisojen jälkeen uusiin ympyröihin 1. Jude Bellingham: Englannin keskikentän 19-vuotias virtuoosi siirtyneenä viimeistään kesällä Borussia Dortmundista eteenpäin. 2. Cody Gakpo: Hollannin 23-vuotias hyökkääjä on menossa huhuissa Manchester Unitediin viimeistään ensi kesänä. Ottajia varmasti riittäisi jo talvella. 3. Joško Gvardiol: Kroatian ja RB Leipzigin superlahjakas 20-vuotias keskuspuolustaja on kaikkien suurseurojen himoitsema. Huhuissa pyörii muun muassa Chelsea. 4. Enzo Fernández: Argentiinalainen keskikenttäpelaaja on ottanut avauskokoonpanon roolin. Benficaa edustava 21-vuotias Fernández ei kauaa enää pelaa Portugalin pääsarjaa. 5. Mohammed Kudus: Ghanan 22-vuotias hyökkäävä keskikenttäpelaaja edustaa toistaiseksi Ajaxia. Isossa roolissa niin seura- kuin maajoukkueessakin, tie vienee pian Ajaxia isompiin seuroihin.

