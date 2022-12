HJK ja Rosenborg sopivat, että Rosenborg maksaa HJK:lle Väänäsestä siirtokorvauksen sekä aikanaan prosenttiosuuden Väänäsen seuraavan siirron siirtosummasta.

HJK:n riveissä päättyneellä kaudella kapteenistoon kuulunut ja mestaruuden vieneessä joukkueessa tärkeää roolia pelannut 20-vuotias Santeri Väänänen siirtyy norjalaisseura Rosenborgiin, kertoi HJK keskiviikkona. Keskikenttämies on tehnyt Rosenborgin kanssa neljän vuoden sopimuksen.

”HJK on ollut valtaosan elämästäni osa minua. Matkan varrella on ollut valtavasti hienoja kokemuksia ja ihmisiä, ja on mahdotonta kiittää nimeltä kaikkia niitä, jotka kiitoksen ansaitsisivat. Olen aina saanut apua ja tukea, kun olen sitä tarvinnut. Isot kiitokset tietysti myös pelikavereille, etenkin viime kausi oli unohtumaton”, Väänänen kiittelee.

Väänäsen HJK-sopimus umpeutui tämän kauden lopussa, mutta HJK kertoo saavansa siirrosta kuitenkin Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan sääntöihin perustuvan korvauksen. Väänäsen tapauksessa HJK ja Rosenborg sopivat, että Rosenborg maksaa HJK:lle siirtokorvauksen sekä aikanaan prosenttiosuuden Väänäsen seuraavan siirron siirtosummasta.