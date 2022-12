Marokko jysäytti tiistaina isoimman tulospommin jalkapallon MM-kisoissa sitten kesän 2002. Tuolloin Etelä-Korea pudotti Italian pudotuspeleissä.

Tuosta ottelusta syntyi valtava kohu. Erotuomari Byron Morenosta tuli maailmanlaajuinen pilkan kohde, korealaisten maalintekijä Ahn-Jung Hwan sai potkut italialaisseurastaan Perugiasta osumansa vuoksi ja Korea ylsi historiallisesti pronssiotteluun.

Nyt on Marokon vuoro jahdata MM-ihmettä. Pelaajista on tullut kansainvälisiä supertähtiä, ja joukkueen maalivahti Yassine Bounou eli Bono oli Espanjan lyömisen jälkeen koko maailman huulilla.

Jos Etelä-Korean sensaation yhteydessä puhuttiin myös kyseenalaisesta tuomaripelistä, niin Marokko seilaa myötätuulessa puhtaasti pelillisistä syistä. Jo aiemmin kisoissa se löi ennakkosuosikkeihin kuuluneen – ja jo lohkovaiheessa pudonneen – Belgian.

Puolivälierissä vastaan tulee Portugali, eikä Marokkoon voi enää suhtautua reiluna altavastaajana.

Marokon jalkapalloliitto lähestyi MM-kisoja poikkeuksellisella tavalla. Monesti joukkueet haluavat pitää pelaajien läheiset etäällä, ja tapaamisia järjestyy vain silloin tällöin, kun keskittyminen halutaan pitää peleissä. Marokko on vienyt asiat toiseen ääripäähän.

Al-Jazeeran mukaan Marokon liitto ja maajoukkueen päävalmentaja Walid Regragui ohjeistivat jokaista pelaajaa valitsemaan joukon läheisiä, jotka pääsisivät mukaan all-inclusive -reissulle joukkueen kanssa. He vieläpä majoittuvat samaan hotelliin.

Tämän seurauksena Al-Jazeera raportoikin, että joukkueen päämajassa Wyndhamin hienostohotellissa Dohassa onkin kesäleirimäinen tunnelma, kun pelaajat ja heidän perheensä pyörivät sulassa sovussa.

Tältä Wyndham-hotellin sisällä näytti 2019. Tuolloin hotelliin majoittuivat Norjan yleisurheilutähdet.

Valmentaja Regraguin äiti Fatimakin on reissulla mukana.

”En ole koskaan aiemmin matkustanut hänen mukaansa peleihin, en pelaaja- tai valmentaja-aikana. Olen asunut Ranskassa yli 50 vuoden ajan ja tämä on ensimmäinen turnaus, jonka vuoksi lähdin Pariisista”, Fatima kertoi.

Kansainvälinen yleisö on myös päässyt todistamaan perhekeskeistä menoa ja yhteisöllisyyttä otteluissa. Maalit ja voitot tuovat tv-kuviin katsomossa juhlivat perheenjäsenet. Achraf Hakimi julkaisi Belgian lyömisen jälkeen koskettavan kuvan, jossa hän suuteli äitinsä otsaa.

”Rakastan sinua, äiti”, Hakimi kirjoitti saatteeksi.

Hakimi, kuten moni muukin joukkueen pelaajista, tulee vaatimattomista oloista. Hän kertoi perheestään haastattelussa 2018.

"Äitini oli siivooja ja isäni katukauppias. Me elimme vaatimattomasti, ja elannon tienaaminen oli vaikeaa. Tänä päivänä kamppailen joka päivä heidän puolestaan. He uhrasivat paljon vuokseni. Veljeni jäivät paljosta paitsi, jotta vanhempani saattoivat tarjota minulle edellytykset menestyä”, Hakimi kertoi tuolloin ESPN:n mukaan.

Joukkueen vahva yhteisöllisyys on tehnyt maailmalla suuren vaikutuksen.

Samaan aikaan Marokossa yhteiskunnallinen tilanne ei ole yhtä auvoisa. The Human Freedom Indexin (HFI) mittaajat katsovat, että Marokko on maailman 134:nneksi ”vapain” maa ja sijoittuu listauksessa isäntämaa Qatarinkin (128) perään. Qatarin mittavista yhteiskunnallisista ongelmista on raportoitu laajasti siitä lähtien, kun maa sai MM-kisat isännöitäväkseen 2010.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Marokossa rajoitetaan voimakkaasti naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä mm. seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Yhdysvaltain ulkoministeriön vuonna 2021 tekemän raportin mukaan Marokon ihmisoikeustilanteen merkittävimpiin ongelmiin kuuluu mm. luotettavia raportteja ihmisten kiduttamisesta ja alistamisesta, poliittisten vankien pitämisestä sekä sananvapauden ja lehdistönvapauden rajoittamista.

Lisäksi raportissa kerrotaan, että maassa puututaan kokoontumisvapauteen, poliittisia aktivisteja tarkkaillaan ja pelotellaan ja maan hallinnossa on merkittävää korruptiota.

Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan tilanne Pohjois-Afrikassa ei ole koskaan ollut yhtä heikko kuin nyt, ja Marokko sijoittuu järjestön mukaan sijalle 135 lehdistönvapaudessa.

Marokon pelit jatkuvat puolivälieräottelulla Portugalia vastaan lauantaina. Maalla on Qatarissa poikkeuksellisen vahva tuki pelaajien lähiomaisten lisäksi. Maassa asuu arviolta 15 000 marokkolaista, ja lisäksi tuhansia on matkustanut maahan kisaturisteina.

Marokon joukkue onkin nauttinut vahvasti kotiedun tunteesta joka ottelussa. Erityisesti ottelussa Belgiaa vastaan tunnelma oli suorastaan hurja.

”Vannon luojan nimeen, että jos kannattajamme eivät olisi täällä, emme olisi missään tapauksessa selvinneet jatkoon”, Regragui iloitsi taannoin.

Edellisen kerran maa pelasi MM-kisojen jatkopeleissä vuonna 1986. Sen jälkeen kisat ovat päättyneet joko karsintaan tai kisojen lohkovaiheeseen. Nyt maalla on mahdollisuus tehdä historiaa ja olla ensimmäinen afrikkalaisjoukkue MM-kisojen välierissä, jos Portugali kaatuu viikonloppuna.